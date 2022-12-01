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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 23 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

الاسلحة
الاسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط (23) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (11بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (23 متهم "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وضبط (4) قضايا إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات متنوعة من المواد المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لإثنان منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (460) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وزارة الداخلية امن اسيوط الامن العام حملة امنية سلاح ناري

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