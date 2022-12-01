عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟

صدى البلد

الأمور التي تتعلق بالعبادة أغلبها كما يسمى لدى ما اصطلح عليه الفقهاء، هي أمور تعبدية، ومن بعض الأسباب أيضا التي فهمها العلماء من خلال تعاملهم مع نصوص الشرع، أن صلاة الظهر والعصر سرية بسبب انشغال الناس في أعمالهم وسعيهم لطلب الرزق، فيكون ذهنهم مشغولا لتحصيل متاع الدنيا، وهذا السبب استحسنه كثير من العلماء، هكذا أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية في الأزهر، عن ورد اليه مضمونة: لماذا صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟. 

 

وأكد “الطويل”، أن أول سبب أن الظهر والعصر صلاة سرية والمغرب والعشاء يجهر الإنسان فيهما بالقراءة هو أن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل هذا وعلمنا ذلك.

لا يفوتك 

لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

هل تجوز قراءة سورة الواقعة بدلاً من زوجي لزيادة رزقه ؟

واستشهد عضو الأزهر بحديث ورد عن مالك بن الحويرث- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي".. رواه البخاري.

 

وأوضح أن عند صلاتي المغرب والعشاء يكون الإنسان أنهى مهامه اليومية وذهنه قد تفرغ من انشغال الحياة وبالتالي يقدر الإنسان أن يستمع وينصت إلى القراءة وهذا يكون لصفاء ذهنه من مشاغل الحياة، وهذا يكون أبلغ في مناجاة الله والسماع لآيات الله.

الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية الحكمة من صلاة المغرب والعشاء جهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

إصابة 40 عامل بحالة اختناق داخل مصنع في المنوفية

ترشيحاتنا

ندى الكامل بإطلالة صادمة فى أحدث ظهور.. شاهد

حادث بشع .. مصرع 10 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أسعار النفط تتراجع عالمياً.. وبرنت يسجل أقل من 87 دولارًا

سيارة حادث الإعلامي عمرو أديب تباع في مزاد بهذا السعر| تفاصيل

إوعى تفوّته.. خصم 1200 جنيه على هاتف أندرويد «فيفو» |اعرف مواصفاته

الأكوادور تعلن حالة الطوارئ الصحية 90 يومًا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

السعودية تستعد لإطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الليلة.. صور

تسبب التسمم وارتفاع ضربات القلب.. أطعمة شائعة يتناولها الملايين بطريقة خاطئة

فيديو

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

الدعاء بلا عمل ظلم.. السيسي يفتتح المنصورة الجديدة ويؤكد: محتاجين صبر

قفزت من الشرفة.. مصرع سيدة جمعت بين زوجين في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ