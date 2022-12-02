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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : احذر من السفر بسيارتك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، ويمتاز بالعقلانية الشديدة، والكوكب المؤثر لهذا البرج هو الزهرة.

وإليك حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : مساعدة ودعم

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

بصرف النظر عن مكتبك وعملك، حتى عائلتك وأحبائك لهم نفس القدر من الأهمية، وبالتالي تأكد من منحهم الوقت المناسب أيضًا وإلا سينتهي بهم الأمر إلى إهمالهم، تذكر أن كسب المال أمر مهم، ولكن الأهم هو أن أحبائك المقربين هم الذين يجعلونك تشعر بالأمان والحب، لذلك حدد أولويات واجباتك تجاه أفراد عائلتك، واقضي وقتًا ممتعًا معهم.

توقعات برج الميزان مهنيا

حاول ألا تجادل رئيسك في العمل اليوم لتجنب أي نوع من المشاكل، إذا لم تتمكن من القيام بذلك ، فقد تضطر إلى ترك وظيفتك تذهب في غضون ثوان، أولئك الذين يبحثون عن وظائف سيستمرون في مواجهة العديد من الرفض قبل الحصول على وظيفة بمجموعة جيدة.

توقعات برج الميزان صحيا

يعاني مواليد برج الميزان من بعض المشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة لتغيير فصول السنة.

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توقعات برج الميزان عاطفيا 

إذا كنت تشعر أن الحب والرومانسية يتلاشى تدريجياً في علاقتك، ففكر في الذهاب في نزهة مع شريك حياتك للحفاظ على حياتكم معا سيؤدي ذلك إلى جعل شريكك يخرج من روتين الحياة، ويستمتع بلحظات لا تصدق معك.

توقعات برج الميزان في الفترة المقبلة

إذا كنت مسافرًا خلال الفترة المقبلة، فتجنب استخدام سيارتك لأنك قد تواجه حادثًا.

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