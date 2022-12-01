وزير الرياضة يلتقي رئيس الفيفا خلال مباريات كأس العالم بقطر

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وذلك على هامش حضوره مباراة فرنسا وتونس ضمن منافسات كأس العالم الذى تستضيفه قطر.

جاء اللقاء بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر لدى الدوحة، والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا.

رحب رئيس الفيفا بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لعدد من مباريات كأس العالم بقطر فى إطار الدعوة الرسمية الموجهة للمسئولين من مختلف دول العالم.

من جانبه، ثمن وزير الرياضة بمستوى المنافسات التى تشهدها بطولة كأس العالم ، والظهور المميز لمختلف المنتخبات فى دور المجموعات، متمنياً التوفيق فى المراحل المقبلة من البطولة التى تلقى متابعة واهتمام جميع دول العالم.