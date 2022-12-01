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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مهرجان شرم الشيخ.. وائل الفشني يستكمل تصوير الجزء الثاني من رمضان كريم

وائل الفشني
وائل الفشني

يستكمل حاليًا الفنان وائل الفشني تصوير مشاهده المتبقية ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم.

وكان وائل الفشني قد أوقف تصوير مشاهده لعدة أيام نظرا لتواجده فى مدينة شرم الشيخ للمشاركة فى افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بجانب مروة ناجي.

ومن المفترض أن ينتهى وائل من تصوير جميع مشاهده فى المسلسل نهاية الشهر الحالي، حيث أنه يجسد خلال المسلسل شخصية إمام مسجد وهي نفس الشخصية التى سبق وقدمها فى الجزء الأول محمد الشرنوبي لكن بتفاصيل مختلفة.
 
حفلات وائل الفشني

ومن ناحية أخرى يستعد وائل الفشني لإحياء حفل غنائى على مسرح أوبرا الإسكندرية نهاية الشهر الحالي، لينهى وائل بهذا الحفل سلسلة الحفلات الناجحة التى قدمها على مدار العام.
 


تفاصيل الجزء الثاني من رمضان كريم


يواصل المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد “ رمضان كريم 2 ” ، داخل ديكور الحارة بمنطقة الحزام الأخضر، حيث من المقرر عرض العمل خلال شهر رمضان 2023 . 

 

وفى صدفة  نادرة يستعد المخرج سامح عبد العزيز لخوض الماراثون الرمضاني إيضاً بعمل درامي جديد يبدأ تصويره خلال الفترة القادمة وهو مسلسل جميلة من بطولة الفنان ريهام حجاج ، وبذلك يخوض “ عبد العزيز " الدراما الرمضانية بعملين دفعة واحدة .

 

 وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف ويكونان أسرة جديدة فى الحارة التى يعيش فيها سيد رجب. كما يظهر أيضا الفنان بيومي فؤاد فى الجزء الثاني من المسلسل ليكون واحدا من مفاجآت الموسم الثاني للمسلسل. 

 

وطرأ الجزء الثاني من المسلسل الكثير من التغيرات نظرا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحاج كريم شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة.

وائل الفشني الفنان وائل الفشني مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

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