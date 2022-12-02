بأقل من 3 آلاف جنيه.. تعرف على هاتف نوكيا C10

تقدم شركة "نوكيا" هاتفها الجديد C10 لذوي الدخول المتوسطة الذين يريدون “موبايل عملي” ويعيش لفترات طويلة وبإمكانيات معقولة، مع نظام تشغيل أندرويد 11 وشريحتي اتصال من نوع كارت نانو SIM وسعره أقل من 3 آلاف جنيه.

يتم تشغيل هاتف نوكيا C10 من خلال معالج Unisoc SC7331e رباعي النواة بتكنولوجيا 28 نانو مقترن بذاكرة عشوائية رام تتنوع بين 1 أو 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي تتنوع بين 16 أو 32 جيجابايت ويمكن زيادة مساحة التخزين والذاكرة من خلال كارت MicroSD لتصل إلى 256 جيجا بايت، مع بطارية ليثيوم أيون يمكن إزالتها، تعمل بسعة 3000 ميللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 5 وات.

بالنسبة للشاشة في نوكيا سي 10 فهي بحجم 6.5 بوصة و نسبة عرض إلى الارتفاع 20:9 مع غطاء زجاج ودرجة سطوع 400 شمعة وشاشة HD بجودة (720 X 1600) أما بالنسبة للوزن الإجمالي فهو 191 جراما، وارتفاع 8.8 مم و طول 169.9 مم وعرض 77.9 مم.

الكاميرا الخلفية تأتي بجودة 5 ميجابيكسل وقادرة على التقاط صور بدقة HDR على الشاشة بدقة +HD، الكاميرا الأمامية (السيلفي) أيضا تأتي بدقة 5 ميجابيكسل وهناك كشاف LED سواء في الخلف أو الأمام، ويتوفر هاتف نوكيا C10 بألوان الرمادي والأرجواني الفاتح وبسعر 2,850 جنيها مصريا فقط.