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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يحافظ على بياناتك من السرقة.. اعرف مواصفات نوكيا G60 الجديد

نوكيا G60
نوكيا G60

 

تستعد شركة "نوكيا" لإطلاق هاتفها G60 5G المصنوع من مواد مستدامة صديقة للبيئة من خلال مادة البلاستيك المعاد تدويرها، مع شريحتي اتصال وذاكرة تخزين عشوائي رامات 6 جيجا بايت و ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، و معالج سناب دراجون 695 داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ونظام تشغيل أندرويد 12.

يأتي جهاز  نوكيا  G60 مع ضمان لمدة عامين وترقيات لبرامج التشغيل ونظم الحماية والأمان بصفة دورية كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات، ومن أكبر مميزاته أنك معه لا تحتاج لتنزيل برنامج حماية من الفيروسات لأنه يأتي بنظام حماية جاهز للحفاظ على سرية بياناتك، وبالتالي يمكنك استخدام شبكة الويب وتصفح الإنترنت وإجراء كل عمليات التسوق الإلكتروني بأمان كامل، ومن ضمن مميزاته الأخرى هو "طول العمر" لأنه مصمم للأعمال الشاقة والاستخدام طويل الأجل، يستمر معك سنوات وتم تصميمه وهندسته لمراعاة الاستدامة، و لتلبية معايير فريدة في المتانة والاستحمال، جسم هاتف نوكيا G60 مصنوع من بلاستيك مُعاد تدويره بنسبة 60%.

يبلغ الوزن الإجمالي لـ  نوكيا  G60 ما يصل إلى 190 جرام، مع ارتفاع 8.61 مم، وطول 165.99 مم و عرض 75.93 مم والبطارية بسعة 4500 ميللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات مع عمر طويل للبطارية يدوم ليومين كاملين.

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بالنسبة للشاشة فهي بحجم 6.58 بوصة، ودرجة سطوع بقدرة 400 شمعة مع نمط typ بينما مع نمط وضع التعزيز تكون بـ 500 شمعة، الشاشة Full HD بدقة 1080x2400 ميجابيكسل مع معدل تحديث 120 هرتز لتضمن لك رؤية نقية مريحة للعين، مع غطاء أمامي زجاجي من Gorilla glass 5، أما بالنسبة للجزء الخلفي فهو من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100%، مقاوم أيضا للماء بتصنيف IP52.

يأتي هاتف نوكيا G60 مع ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بجودة 50 ميجابيكسل مع ميزة دمج اللقطات (Fusion Capture) بزاوية فائقة الاتساع، وميزة التصوير بوضوح في الظلام، والتقاط صور بورتريه مدعوم بالذكاء الاصطناعي، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية للسيلفي فهي بدقة 8 ميجابيكسل.

يأتي هاتف نوكيا G60 الجديد بلونين، الأسود والأبيض الثلجي، ومعه سماعة للرأس و دبوس شريحة الاتصال ومنفذ USB من نوع الـ C.

نوكيا نوكيا G60 سناب دراجون ذاكرة تخزين عشوائي

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