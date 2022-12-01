دويتو جديد بين مروان موسى وشادي شامل

أعلن الفنان شادي شامل عن استعداده لعمل ديو جديد مع مطرب الراب مروان موسى من خلال صفحته على موقع الصور الشهير انستجرام.



ونشر شادي شامل صورة له مع مروان موسى وأكد انه يستعد لتقديم دويتو جديد قائلا: بنفكر نقدم حاجة مختلفة فى المستقبل القريب.



أخر حفلات مروان موسى



وشارك نجم الراب مروان موسى، في إحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الأوربية EUE في العاصمة الإدارية، وسط الآلاف من الشباب من مختلف المراحل وأصدقائهم. وصعد موسى على خشبة المسرح بصحبة الـ dj ياسر الحريري الذي أعلن عن بدء فقرة مطرب الراب الشهير وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وافتتح مروان موسى حفله بأغنية “تسلا” وحرص بعدها على تحيه طلاب الجامعة الأوروبية ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببه لدى الجمهور منها "رقص مال" و"ريو" و"دروجبا" و"مكهرب".. بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "فلوريدا".

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد شادي شامل



واحتفلت الديفا سميرة سعيد بعيد ميلاد الفنان شادي شامل وذلك بمنزلها في القاهرة الجديدة.

شادى تربطه علاقة صداقة بالفنانة الكبيرة سميرة سعيد وبمجرد نشر الصور على صفحته بموقع التواصل فيس بوك توقع عدد كبير من محبي الديفا ان يكون هناك عمل مشترك بينهما خاصة أنها تبحث دائما عن التجديد في كل أعمالها، بالإضافة إلى مواكبة شامل لثقافات المزيكا العالمية منها دويتو"تاليا" الذي قدمه مع "جيبسي كينجز" الإسباني.