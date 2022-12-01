عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دويتو جديد بين مروان موسى وشادي شامل

شادي شامل ومروان
شادي شامل ومروان موسى

أعلن الفنان شادي شامل عن استعداده لعمل ديو جديد مع مطرب الراب  مروان موسى من خلال صفحته على موقع الصور الشهير انستجرام.

ونشر شادي شامل صورة له مع مروان موسى وأكد انه يستعد لتقديم دويتو جديد قائلا: بنفكر نقدم حاجة مختلفة فى المستقبل القريب.


أخر حفلات مروان موسى


وشارك نجم الراب مروان موسى، في إحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الأوربية EUE في العاصمة الإدارية، وسط الآلاف من الشباب من مختلف المراحل وأصدقائهم. وصعد موسى على خشبة المسرح بصحبة  الـ dj ياسر الحريري الذي أعلن عن بدء فقرة مطرب الراب الشهير وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

 وافتتح مروان موسى حفله بأغنية “تسلا” وحرص بعدها على تحيه طلاب الجامعة الأوروبية ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببه لدى الجمهور منها "رقص مال" و"ريو" و"دروجبا" و"مكهرب".. بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "فلوريدا".

 

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد شادي شامل


واحتفلت الديفا سميرة سعيد بعيد ميلاد الفنان شادي شامل وذلك بمنزلها في القاهرة الجديدة.

 شادى تربطه علاقة صداقة بالفنانة الكبيرة سميرة سعيد وبمجرد نشر الصور على صفحته بموقع التواصل فيس بوك توقع عدد كبير من محبي الديفا ان يكون هناك عمل مشترك بينهما خاصة أنها تبحث دائما عن التجديد في كل أعمالها، بالإضافة إلى مواكبة شامل لثقافات المزيكا العالمية منها دويتو"تاليا" الذي قدمه مع "جيبسي كينجز" الإسباني. 

شادي شامل مروان موسى مطرب الراب مروان موسى الرابر مروان موسى دويتو شادي شامل ومروان موسى حفلات مروان موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

استضافة مصر لمونديال 2030 .. وزير الرياضة يكشف لـ صدى البلد المستجدات

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

موضوعات متعلقة

هاني رمزي وشيكو وكريم فهمي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

استعدادا للدورة الجديدة.. وزيرة الثقافة تلتقي أعضاء اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بعد مهرجان شرم الشيخ.. وائل الفشني يستكمل تصوير الجزء الثاني من رمضان كريم

مين يكسب؟ السقا وريم مصطفى vs فؤاد المهندس وشويكار.. بوستر سيدتي الجميلة

لطيفة تحتفل بفوز تونس على فرنسا فى كأس العالم

أكرم حسني يرقص على "ستو أنا" في عيد ميلاد حميد الشاعري.. صور

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

كاظم الساهر فى لبنان والجسمي بالإمارات.. الخريطة المبدئية لحفلات رأس السنة

ترشيحاتنا

829 مليون جنيه إيرادات.. قفزة جديدة وغير مسبوقة في إيرادات هيئة الأوقاف

القنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة ألمانيا وكوستاريكا مباشر الآن في المونديال

لحماية المصالح الاستراتيجية .. السعودية ترفع جاهزية القوات البحرية الملكية

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

أخبار التكنولوجيا|خصم 5000 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy Z Flip 3.. أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

الكرملين يصدم ماكرون .. ويعلن عدم استعداد بوتين لمهاتفته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون كاجوال .. ظهور لافت لـ هدى المفتي | شاهد

أعلنها ماسك.. شريحة للمخ تعيد النظر وتعالج الشلل

تميمة الحظ.. شاهد | إطلالات ميان السيد بالمباريات المختلفة بعد تشجيعها للسعودية

إطلالة لافتة .. ظهور مميز لـ ياسمين صبري | شاهد

فيديو

*** جااااهز *** فيديو

ميسي يرد على ملاكم مكسيكي توعده بالضرب.. ما علاقة مايك تايسون؟ "فيديوجراف"

استعدادات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة

عمرة مجاني.. طريقة السفر للسعودية بتأشيرة زيارة شخصية بالخطوات |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ