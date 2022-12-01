هدية من السعودية .. مركز الملك سلمان يسلم 50 طنا من التمور لـ 3 دول

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية ليبيريا.

وقام بتسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ليبيريا عبدالله بن حمد السبيعي إلى نائبة وزير الخارجية الليبيري تيلما دينكان سوير، بحضور وزير الداخلية فارني سيرليف، و رئيس المجلس القومي الإسلامي في ليبيريا فضيلة الشيخ عبدالله قاسم منصاري، وعدد من ممثلي الجمعيات الإسلامية في ليبيريا، وفريق من المركز، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة مونوروفيا.

وقد شكر كلا من وزير الداخلية و نائبة وزيرة الخارجية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على المساعدات المقدمة لبلادهم، معربين عن امتنان حكومة وشعب ليبيريا للمملكة على ما تقدمه من معونات لليبيريا سواء على المستوى الإنساني أو في المجالات الإنمائية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 50 طنًا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية غانا.

وسلّم المساعدات القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى غانا سعيد بن سعد البكر، للمدير العام بوزارة الخارجية السفير رامسيس جوزيف سليلاند، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر وزارة الخارجية الغانية بالعاصمة أكرا.