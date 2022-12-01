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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدقي صخر : استعنت بدكتور نفسي من أجل اتزان | خاص

صدقي صخر
صدقي صخر

التقت عدسة “صدى البلد” بالفنان صدقي صخر على هامش افتتاح بانوراما الفيلم الأوروبي وتحدث معنا عن رأيه في الدورة الخامسة عشر من المهرجان، وكشفت لنا عن كواليس تحضيرة لأحدث أعماله الفنية مسلسل إتزان وردود الفعل التي حصل عليها، كما كشف لنا عن أخر ماوصل له الجزء الثاني من مسلسل ريفو. 

 

وقال "صخر": "أنا سعيد جدا في البداية بردود الفعل الكبيرة التي وصلتنا عن المسلسل، كما انني استعنت بدكتور نفسي حتي استطيع تجسيد الشخصية بشكل صحيح واتمكن من تفاصيلها، لانها مهنة ليست سهلة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

 

صدقي صخر: استعنت بدكتور نفسي لأتمكن من شخصيتي بمسلسل "اتزان"

ركين سعد تكشف كواليس شخصية رحمة بمسلسل اتزان

وتقوم ركين خلال أحداث المسلسل بشخصية رحمة، والتي تحاول استرجاع اتزانها النفسي، بعد الصراعات العائلية التي مرت بها وأضرت بعلاقتها مع زوجها وابنها، لتبحث في دفاتر الماضي عن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يساعدها.

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