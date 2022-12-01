التعادل الإيجابي 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الزمالك والمصري بالتعادل الايجابي 1-1، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح الزمالك التسجيل عن طريق إمام عاشور لاعب الفريق في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 36 من عمر المباراة تعادل عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي لفريقه.

تشكيل الزمالك



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة

خط الوسط: عمر جابر – عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – أحمد مصطفى “زيزو”

خط الهجوم: مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام “بيسو” وسيف جعفر ويوسف أوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

تشكيل المصري

حراسة المرمي: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي ومحمد دبش وعماد الدين أبو بكر وإسلام أبو سليمة وحسن علي.

الوسط: فريد شوقي وعبدالرحيم دغموم وإلياس الجلاصي.

الهجوم: مروان حمدي وأحمد الشيخ.

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