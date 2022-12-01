تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التي أقيمت مساء اليوم الخميس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة فريق طلائع الجيش والمحدد لها غدًا الجمعة.

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم لمدة نصف الساعة تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة طلائع الجيش.

وخاض اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب تبعها تقسيمة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وأدى أيمن أشرف تدريبات الجري حول الملعب وخاض جلسة تدريبات استشفائية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش، وذلك في السابعة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري رابطة الأندية المصرية.