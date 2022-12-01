عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يبدأ تصوير بابا المجال .. صور

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

احتفل فريق عمل مسلسل بابا المجال لمصطفى شعبان بأول أيام التصوير استعدادا لعرض المسلسل فى موسم رمضان 2023.

وبدأ مصطفى شعبان تصوير أول مشاهد المسلسل من حي القلعة وسط فرحة شديدة من قبل فريق العمل الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع مصطفى شعبان احتفالا ببدء التصوير.

 

ولأن مصطفى شعبان يؤمن كما يؤمن جمهوره بأهمية ما يقدمه، حرص خلال الفترة الماضية على تكثيف التدريبات البدنية والنفسية من أجل تقديم عمل يليق بمشواره الفني، خصوصا وأنه وعد جمهوره بشخصية مفاجأة فى هذا العمل، الذى توقع له الكثيرون أن يحتل مكانة خاصة فى سباق رمضان المقبل.

  
مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان،باسم سمره،  ياسمين رئيس، جومانا مراد مع النجمه الكبيرة سوسن بدر، و النجم الكبير  رياض الخولي، ومجموعه من النجوم ابرزهم  محمد نجاتي، محمود حافظ،  سماء ابراهيم، عارفه عبدالرسول، محمد رضوان، ، فرح يوسف، أحمد كشك هبه حسن،اسماء سليمان و الطفله كارما موسي  ومن إخراج أحمد خالد موسى و انتاج كامل أبو علي و عصام العرجاني وتدور أحداثه في إطار دراما  شعبيه اجتماعيه.


ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع بين مصطفى والمخرج أحمد خالد موسى بعد أن قدما سويًا مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في رمضان 2021، وحقق العمل وقتها نجاحًا كبيرًا وكان يحتل تريندات السوشيال ميديا، بعد عرض كل حلقة، وشارك فيه عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف وآخرين.


كما شارك مصطفى في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل دايمًا عامر، إخراج مجدي الهواري والذي سلط الضوء من خلاله على جهود الدولة في تطوير أنظمة التعليم في مصر وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم لبلبة، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، وميرنا نور الدين.

مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان بابا المجال موسم رمضان ٢٠٢٣ باسم سمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

قناة مفتوحة عبر النايل سات تبث مباراة ألمانيا وكوستاريكا في المونديال

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

ترشيحاتنا

الطريق إلى الله تعالى مليء بالفتن والمصاعب .. علي جمعة يصحح الخطأ الشائع

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

لابسة نجفة.. درة بإطلالة مثيرة للجدل بمهرجان البحر الأحمر في السعودية

إجراء عاجل من ألمانيا للدفاع عن دول حلف الناتو.. تفاصيل

تبدأ من 15 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر

التعادل الإيجابي 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوشاح طويل.. شاهد ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر مع شاروخان

أبهرت الجميع.. شاهد فستان ياسمين صبري على الريد كاربت بالسعودية

أحلى عيد ميلاد في حياتي.. يوسف ناشئ نادي شربين يحاور الرئيس عبدالفتاح السيسي

فستان أنيق .. بشرى بإطلالة أنيقة على الريد كاربت بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

واحدة من 30 مدينة.. أبرز ما جاء بكلمة الرئيس خلال افتتاح المنصورة الجديدة|فيديو

قرار عاجل من التعليم .. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس.. فيديو

هل تغير موعد إجازة نصف العام الدراسي؟ التعليم تحسمه ..فيديو

لبلبة وهالة صدقي وكريم فهمي ونيللي كريم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ