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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. إعلام أمريكي يشن هجوما عنيفا على إدارة بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون، إنه رغم حصول الجمهوريين على الأغلبية في مجلس النواب، إلا أن إدارة بايدن ستواصل إطالة أمد حرب أوكرانيا.

وأوضح كارلسون أن الجمهوريين سيستمرون في ذات السياسة الخارجية لإدارة بايدن، والتي تضع مصالح الأمريكيين في المقام الأخير.

ولفت الانتباه إلى الابتزاز الذي يمارسه رئيس أوكرانيا، قائلا: "إنه واضح. ادعموني أو سوف يغزو بوتين مدينة أتلانتا. وبالمناسبة، ليس أمامكم خيار. هذا الابتزاز الأخلاقي الفظ غير مجدٍ”.

وطلب كارلسون من زيلينسكي أن يطلب من الألمان كي يدفعوا له، قائلا: "هذه قارتهم".

وأضاف: "هل خُيّل لكم أن الإطاحة بنانسي بيلوسي والانتصار الجمهوري الساحق في الكونجرس سيعني أن شخصا ما سيعارض أولويات السياسة الخارجية المجنونة والمناهضة لأمريكا وجو بايدن؟ أوه، كم كنتم مخطئين".

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واستغرب كارلسون من قيام سياسيي بلاده بذلك في ذات اللحظة التي تواجه فيها البلاد، لأول مرة منذ منتصف السبعينيات، أزمة طاقة حقيقية. وصفها "أزمة مصطنعة لكنها ما زالت أزمة".

وقال: "أزمة تجعل الأمريكيين يتجمدون في منازلهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة وقود التدفئة. هذا يعني أن الوقت قد حان لتوجيه الطاقة إلى أصدقائنا في أوكرانيا وفي جميع أنحاء المنطقة. بحسب ما قاله أنتوني بلينكن".

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