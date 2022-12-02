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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : تجنب تكرار نفس الأخطاء

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور يبدأ في 20 أبريل وينتهي في 20 مايو، وهو برج ترابي يحكمة كوكب الزهرة ومن أبرز صفاته العند.

وإليك حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : اتكلم مع حبيبك بصراحة

برج الثور وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

حان الوقت لبدء بداية جديدة مباشرة من هذه اللحظة، فقط اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وحاول مقابلة أشخاص جدد، سيحافظ هذا أيضًا على صحتك العقلية، مما يسمح لك بالتفكير في الاتجاه الصحيح.

توقعات برج الثور مهنيا

تجنب تكرار نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا والتي ستؤثر بالتأكيد على حياتك المهنية، وفقًا للكواكب العابرة اليوم، إنه وقت مثالي لحل جميع الصعوبات التي تواجهك.

توقعات الأبراج في شهر ديسمبر وحظك اليوم من اسمك .. ترقيات وزيادة مرتب وسفر للخارج

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : نجاح مالي ومهني

توقعات برج الثور صحيا

حذر خبراء الفلك مواليد برج الثور من القلق والتوتر لأنهما يؤثران على الصحة العقلية.

توقعات برج الثور عاطفيا

من المفترض أن تلبي مطالب شريك حياتك بأفضل طريقة ممكنة، لا تقلق لأن الأمور ستبقى سلسة ورومانسية، وتفضل علاقتك في مرحلة آمنة.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

إذا كنت تواجه مشكلات تتعلق بممتلكاتك، فتعامل معها اليوم لتحقيق دخل مربح من الصفقة القادمة.

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