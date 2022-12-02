عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : يوم مناسب للخطوبة

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

عيد ميلاد برج العقرب 23 أكتوبر - 21 نوفمبر، اهم صفاته الشغف والإصرار والثبات على الموقف، والكوكب المؤثر فيه هو كوكب المشترى.

وإليك حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

توقعات الأبراج في شهر ديسمبر وحظك اليوم من اسمك .. ترقيات وزيادة مرتب وسفر للخارج

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : انسى أخطاء حبيبك

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

يُنصح الآباء المشغولون بقضاء بعض الوقت لأسرهم لقضاء وقت ممتع معهم، راقب ما إذا كان طفلك يبلي بلاءً حسنًا في المدرسة أم لا، فهناك احتمال أنه قد يحتاج إلى توجيهك تجاه صحته العقلية.

توقعات برج العقرب مهنيا

يبدو مستقبلك رائعًا بشكل خيالي مليء ببعض الفرص الرائعة، قد تفكر في بدء مشروع خاص بك.

توقعات برج العقرب صحيا

تحتاج إلى العناية المناسبة بصحتك للابتعاد عن أي نوع من الأمراض.

توقعات برج العقرب عاطفيا

يمكن رؤية قدر كبير من الحب يتدفق في حياتك مما يضمن لك قضاء بعض اللحظات الرائعة معًا وقضاءها، إذا كانت لديك علاقة غير رسمية وربما تفكر في الارتقاء بها إلى المستوى التالي ، فهذا هو الوقت المناسب تمامًا.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

على الرغم من جهودك لتوفير المال ، فقد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق مبلغ كبير من المال اليوم بسبب وضعك الحالي.
 

برج العقرب توقعات برج العقرب توقعات برج العقرب عاطفيا توقعات برج العقرب صحيا توقعات برج العقرب مهنيا برج العقرب وحظك اليوم عيد ميلاد برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج في شهر ديسمبر وحظك اليوم من اسمك .. ترقيات وزيادة مرتب وسفر للخارج

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : حل الخلافات العاطفية

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : وازن بين شغلك وحبيبك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : لا تستقيل

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : منصب كبير

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : حافظ على مساحتك الشخصية

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : انسى أخطاء حبيبك

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : أزمة صحية

ترشيحاتنا

سويسرا تجمّد أصولاً روسية بـ 8 مليارات دولار

القرآن منارة للحياة.. جورج قرداحي يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام .. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 ديسمبر 2022 .. تحسن مالي لهؤلاء وزواج ناجح للعقرب

علي معلول وفرجاني ساسي يعتزلان اللعب دوليا مع منتخب تونس .. تفاصيل

10 أعمال يصل ثوابها للميت بعد وفاته.. تعرف عليها

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : قرارات حكيمة وجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ