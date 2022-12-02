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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : تحول في علاقتك العاطفية

برج العذراء وحظك
برج العذراء وحظك اليوم

تاريخ ميلاد برج العذراء 23 أغسطس - 22 سبتمبر، وهو برج ترابي ابرز صفاته الشجاعة والقوة، وكوكب المشترى هو المؤثر فيه.

وإليك حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

نظرتك للحياة على وشك التغيير قريبًا بسبب دخول شخص غريب سيغير بشكل جذري وجهة نظرك تجاه الأشياء، ستبدأ الحياة قريبًا في أن تبدو جميلة بالنسبة لك، ستشعر بالانتعاش أكثر من ذي قبل، وعلى ما يبدو ستحقق نتائج جيدة على الصعيد الصحي أيضًا.

توقعات برج العذراء مهنيا

حافظ على نفسك بعيدًا عن إجراء أي استثمار أو صفقة تجارية، قد يفكر الرواد في تغيير وظائفهم وهو ما يمكن أن يكون خيارًا جيدًا.

توقعات برج العذراء صحيا

قد يساعدك التمرين الخفيف واتباع نظام غذائي صحي يوميًا في الحفاظ على صحة جيدة لفترة طويلة.

توقعات برج العذراء عاطفيا

أولئك الذين هم بالفعل في علاقات سيجدون تحولًا مفاجئًا في حياتهم العاطفية، ويفرضون قيودًا على بعضهم البعض، يُنصح المتزوجون حديثًا بتجربة شيء جديد مع شركائهم ومعرفة ما يؤدي إليه.

توقعات برج العذراء في الفترة المقبلة

تبدو الأمور ممتازة على الصعيد المالي، بفضل مدخراتك، من المتوقع أن تحصل على قدر كبير من الربح في وقت لاحق من اليوم من عملك التجاري الذي سيزيد من ثقتك بنفسك ومدخراتك.

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