عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبناءه وحفيده الأبطال .. رضا الباهي : جزيرة الغفران فيلم عائلي I خاص

رضا الباهي
رضا الباهي

اكد المخرج رضا الباهي أن الطفل الذى شارك فى بطولة فيلم “ جزيزة الغفران ” ، والذى عرض فى مهرجات القاهرة السينمائي هو حفيده فى الحقيقة .

وتابع رضا الباهي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لم يكن اختيار الطفل الذى شارك فى بطولة فيلم جزيزة الغفران أمر صعب ، لأنه حفيدى ، كما ان والدته هي ابنتي وقد كانت مديرة تصوير الفيلم ، أما ابني فقد شارك فى الفيلم إيضاً فى دور البوسطجي ، فجزيرة الغفران يمكن أعتباره انه فيلم عائلى . 

وعن تكرار وجود البحر فى معظم اعماله يقول رضا الباهي : هذا أمر طبيعي فهو يرمز الى الهدوءه ، وانا شخصياً رجل هادي وغير عصبي .

رضا الباهي: فكرة جزيرة الغفران جاءتني فى التسعينات.. وتقديمه الآن أصبح ضرورة ملحة

الباهي : حذفت من دور كلوديا كاردينالي في جزيرة الغفران لحالتها الصحية |خاص

وكان قد كشف المخرج الكبير رضا الباهي عن كواليس اختباره للممثلة العالمية النجمة العالمية كلوديا كاردينالي للمشاركة في بطولة فيلمه جزيرة الغفران ، والذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية . 

وقال رضا الباهي في تصريحات مصورة لـ صدى البلد : اختياري للفنانة  العالمية كلوديا كاردينالي جاء لانها مناسبة للدور تماما ، فكان أمامي خياران إما الاستعانة بممثلة إيطالية للدور أو تونسية ، ووجدت ان “ كلوديا ” تجمع بين الاثنين وتجسد هذا الجانب بالفعل. 

وتابع وضا الباهي قائلا : قمنا بحذف بعض من المشاهد الخاصة بالدور وتقليصه قبل التصوير واثناء الكتابه بسبب الحالة الصحية للفنانة العالمية كلوديا كاردينالي. 

وكشف المخرج الكبير رضا الباهي عن تفاصيل اختياره للفنان محمود مرسي لبطوله فيلم شمس الضباع . 

وقال رضا الباهي في تصريحات مصورة خاصة لموقع صدي البلد : أنه ذهب إلى المخرج الراحل يوسف شاهين ليقوم بمساعدته علي التعاقد مع الفنان محمود المليجي الذي كان يراه مناسبا للدور ، الا أن ارتباط الأخير بعرض مسرحية وتعارض المواعيد جعله يعتذر قبل أن يفكر في الاستعانة بالفنان الراحل محمود مرسي . 

وتابع رضا الباهي حديثه قائلا : قابلت محمود مرسي وقال لي إنه كان يعتقد أنني كبير في السن ، ووافق علي أداء الشخصية وسافرنا إلي المغرب لبدء التصوير ، وعلي الرغم من انه كان قاسيا مع نفسه الا انه كان في غايه اللطف مع الآخرين ، وعلي المستوي الفني كان اداؤه التمثيلي مضبوط للغاية .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-12-2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

بيان عاجل من مجموعة السبع بشأن أسعار النفط الروسي

دعمًا لصناعة النشر .. تخفيض أسعار إيجار الأجنحة بـ معرض القاهرة للكتاب

بأقل من 5 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات تابلت سامسونج جالاكسي A7

كاتب صحفي: الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة للتنمية في ربوع مصر

حصن نفسك من الفتن بعشرة آيات يوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ