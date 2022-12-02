القبض على مدير مخبز استولى على أموال الدعم بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة) وبحوزته (474 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر للمواطنين لحسابه الشخصى ، وكذا (ماكينة صرف خبز) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.