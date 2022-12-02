عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة المعلقين تحتفل بتأهل المغرب لدور الـ16 بالمونديال

صدى البلد

عقدت رابطة المعلقين الرياضيين برئاسة اللواء عصام صيام اجتماع مجلس إدارتها الدوري بحضور الإعلامي أحمد شوبير كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الرابطة كل من اللواء عصام صيام والمهندس سمير عزيز واللواء منير وحيد والكابتن مصطفي الزرقا والدكتور وائل أبو العزم والدكتور علاء متولي والدكتور  رامي بهجت والكابتن محمد الدروي والكابتن ميريت فانوس و ابراهيم نصر.

وعلى هامش الاجتماع لمناقشة العديد من الملفات ، حرص أعضاء الرابطة على متابعة مباراتي المجموعة السادسة للمونديال قطر 2022 والتي تضم المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا

وتغلب المنتخب المغربي على نظيره الكندي ليتأهل لدور ثمن النهائي لكأس العالم أول مجموعته ، فيما تأهل المنتخب الكرواتي ثاني المجموعة وخرج المنتخبين بلجيكا وكندا من المنافسة 

وسادت الفرحة والسعادة على اجتماع رابطة المعلقين والاحتفال بفوز المغرب على كندا في كأس العالم وتأهل المنتخب العربي لثمن نهائي المونديال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

سويسرا تجمّد أصولاً روسية بـ 8 مليارات دولار

القرآن منارة للحياة.. جورج قرداحي يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام .. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 ديسمبر 2022 .. تحسن مالي لهؤلاء وزواج ناجح للعقرب

علي معلول وفرجاني ساسي يعتزلان اللعب دوليا مع منتخب تونس .. تفاصيل

10 أعمال يصل ثوابها للميت بعد وفاته.. تعرف عليها

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : قرارات حكيمة وجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ