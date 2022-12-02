رابطة المعلقين تحتفل بتأهل المغرب لدور الـ16 بالمونديال

عقدت رابطة المعلقين الرياضيين برئاسة اللواء عصام صيام اجتماع مجلس إدارتها الدوري بحضور الإعلامي أحمد شوبير كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الرابطة كل من اللواء عصام صيام والمهندس سمير عزيز واللواء منير وحيد والكابتن مصطفي الزرقا والدكتور وائل أبو العزم والدكتور علاء متولي والدكتور رامي بهجت والكابتن محمد الدروي والكابتن ميريت فانوس و ابراهيم نصر.

وعلى هامش الاجتماع لمناقشة العديد من الملفات ، حرص أعضاء الرابطة على متابعة مباراتي المجموعة السادسة للمونديال قطر 2022 والتي تضم المغرب وكرواتيا وبلجيكا وكندا

وتغلب المنتخب المغربي على نظيره الكندي ليتأهل لدور ثمن النهائي لكأس العالم أول مجموعته ، فيما تأهل المنتخب الكرواتي ثاني المجموعة وخرج المنتخبين بلجيكا وكندا من المنافسة

وسادت الفرحة والسعادة على اجتماع رابطة المعلقين والاحتفال بفوز المغرب على كندا في كأس العالم وتأهل المنتخب العربي لثمن نهائي المونديال.