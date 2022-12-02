مايا دياب تصطحب مصور وإضاءة على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر لهذا السبب

حرصت الفنانة مايا دياب على اصطحاب مصور واضاءة خلال حضورها حفل مهرجان البحر الاحمر في دورته الثانية، والذي أقيم مساء أمس.

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الأمر من أجل الحفاظ على مظرها وخوفا من أن تظهر بشكل شاحب .

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، والذي اقيم مساء أمس ، حضور عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب .

ومن بين الفنانين الأجانب بريانكا تشوبرا، ميشيل موروني، الممثل الفلسطيني علي سليمان ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية، جاي ريتشي، أوليفر ستون رئيس لجنة التحكيم، شاروخان، ميشيل رودريجيز، إي آر رحمان، مريم أوزرلي، وروسي دي بالما، وهنري جولدينج، وبارك هاي بطلة مسلسل لعبة الحبار ، وشارون ستون ، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي .

كما حضر والمخرجين السعوديين والخليجيين، ومنهم: هيفاء المنصور، ومحمد العطاوي، ولولوة الملا، وأضوى فهد، وميلا الزهراني، وزارا البلوشي، وبراء عالم، وياسر السقاف، وعلاء فادن، وإبراهيم الحجاج، ونور الخضراء، وصهيب قُدس وفاطمة البنوي، وسناء بكر يونس، وفيصل الدوخي، وإبراهيم الخير الله وهشام فقيه، والكثير غيرهم.

ومن العالم العربي: نادين نجيم، ودرّة، وجورج خباز، ونور الغندور، وتارا عماد، وأحمد ياسين الدراجي، ووسام ضياء، وهالة صدقي، ولبلبة، وكريم فهمي، وحسن الرداد، وعلا رشدي، وأحمد داود، وإيمان نوال، وزياد جلاد، وياسر كزوز، وسؤدد كعدان، وخيري بشارة، وعدنان بركة، وسلمى أبو ضيف، والكثير غيرهم.

وتشمل المواهب الدولية: شيكار كابور، و جمايما خان، وشبانة عزمي، وساجال علي، وشاروخان، وغاي ريتشي، وشارون ستون، ومريم أوزرلي، إيه آر رحمان، وجيف ميرزا ​​، ولوكا جوادانيينو، وبارك هاي سو، وآندي جارسيا، وهنري جولدينج، وبريانكا شوبرا، وجوزيبي تورناتور، وسكوت ايستوود، ولونا مايا، وميشيل رودريغيز، ولوسي هيل، وفريدا بينتو، وروسي دي بالما، وغاسبار نوي، وأندرو دومينيك، ونادين لبكي، وفاتح أكين، وسنجار مادي، ومارينا روي باربوسا، ونولان فانك، وميلاني لورينت، وماريا بيدرازا، وأليكس جونزاليس، وأليخاندرا أونييفا، وجون كورتاجارينا، وهبة عبوك، وجوليان هوغ، وهام تران، وغوريندر تشادا، وإري كلافير، وغيرهم.

ومن الحاضرين أيضًا أعضاء لجنة تحكيم البحر الأحمر، بمن فيهم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار أوليفر ستون، ونيللي كريم، وكوثر بن هنية، وليفان كوغواشفيلي وعلي سليمان، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة: جوانا هاجي توما، وشهد أمين وأوزي أغو.