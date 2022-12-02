محمد رمضان مهنئا منتخب المغرب : منها إلى أعلى يا أبطال

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بتأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد انتصاره على كندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكتب محمد رمضان فى تدوينة عبر تويتر : مبرووووك علينا جميعاً في العالم العربي و أفريقيا تأهل منتخب #المغرب أول المجموعة إلى الدور ال١٦ لكاس العالم .. منها الى أعلى يا أبطال .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المغرب لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد كندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وينتظر منتخب المغرب في دور الـ 16، صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات اليابان وكوستاريكا وألمانيا وإسبانيا.