محمد حماقي يهنئ منتخب المغرب: تستحقوها بجدارة

عبر الفنان محمد حماقي عن سعادته بتأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد انتصاره على كندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكتب محمد حماقي فى تدوينة عبر تويتر : ألف مبروك للمغرب على الفوز والتأهل لدور ال١٦، تستحقوها بجدارة، وبالتوفيق في الماتشات الجاية وشكراً لباقي الفرق العربية على الأداء المشرف .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المغرب لـ 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد كندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وينتظر منتخب المغرب في دور الـ 16، صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات اليابان وكوستاريكا وألمانيا وإسبانيا.