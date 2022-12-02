جورج وسوف يتقدم بقائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بـ "بيتكلّم عليّ"

تمكن الفنان جورج وسوف من تحقيق مركز متقدم ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من خلال أغنيته الجديدة بيتكلّم عليّ.

حيث حققت أغنية بيتكلّم عليّ ما يزيد عن 2 مليون ونصف مشاهدة، واحتلت المركز الرابع من أصل 15 مركزا هم الفيديوهات الأعلي مشاهدة فى مصر .

وتمكن جورج وسوف من التقدم من المركز السابع الى المركز الرابع فى القائمة ذاتها بعد زيادة نسب المشاهدة.

وكان قد أطلق سلطان الطرب جورج وسّوف أغنيته الجديدة بعنوان "بيتكلّم عليّ" من كلمات الشاعر المصريّ أمير طعيمة، وألحان الفنّان اللبنانيّ زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.



الأغنية الجديدة من إنتاج رودولف جبر، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وقد جاءت فكرة الكليب مميّزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجميْ التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، لتكون البطولة النسائيّة من نصيب النجمة اللبنانيّة زينة مكّي.

كما تحتوي الأغنية الجديدة على مفاجأة مميّزة بتضمينها مقاطع من أغنيتيْ "ولاد الحلال" للفنّانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائريّة، و"أيّ دمعة حزن" للعندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، وبهذه الخطوة يقوم الوسّوف بلفتة إلى كلاسيكيات الغناء العربيّ وإيصالها مجدّداً إلى جيل الشباب خاصة وان معاني الاغنيتين تتوافقان وكلمات الأغنية الجديدة "بيتكلّم عليّا".



وأحيا الوسّوف مؤخراً عدداً من الحفلات الجماهيريّة كان آخرها في موسم الرياض، وفي جزيرة قبرص، وفي مدينة الإسكندريّة المصريّة، ليستعدّ لإكمال مشاريعه الفنيّة المرتقبة.