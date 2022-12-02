مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب تعادل الزمالك أمام المصري

علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تعادل الفريق أمام المصري في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري أمس.

واكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه حزين بشده بتعادل الفريق أمام المصري ولكنه مندهش من مطالب الجماهير بالتدخل في فريق الكرة قائلا :“ أنا عندي سؤال أتدخل ولا متدخلش؟ افتح الباب ولا أقفل الباب؟ كل واحد من جمهور الزمالك بيتكلم في السوشيال ميديا عن فيريرا، أنا أو اتكلمت هيتقال ده بيدمر الفريق وبيطفش المدرب، هو المطلوب إيه، هو أنا اللي بعمل التشكيل أو أمير مرتضى منصور أو أسامة نبيه؟» هذه مسؤولية كاملة لفيريرا ”.

واضاف أنه في حال تدخله في فريق الكرة ستتهمه الجماهير لمحاوله “ تطفيش ” فيريرا .

وأضاف قائلا :" هو أنتوا عاملين لي إعارة من نادي تاني أنا في مجلس الإدارة من 92».

وتابع أن أمير مرتضى لا يجرؤ أن يطالب فيريرا بوضع تشكيل محدد أو معرفه سر استبعاد لاعب .