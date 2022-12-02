مدرب إسبانيا: المركز الثاني لا يرضيني .. ومواجهة المغرب ستكون صعبة

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا انه غير سعيد بنتيجة مباراة اليابان، مشيرا إلى أن فريقه انهار في الشوط الثاني.



وخسر منتخب إسبانيا أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس /الخميس/ على استاد خليفة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بكأس العالم "قطر 2022".



وقال إنريكي -في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء-: "كرة القدم لا يوجد فيها كبير أو صغير، والمركز الثاني لايرضيني، اليابان لعبت في الشوط الأول بشراسة دفاعية وأهدرنا هدفين، وفي الشوط الثاني تفوق المنتخب الياباني، علينا أن نصلح الأخطاء ونغير الأمور خلال مباراة دور الـ16".



وتابع: "كنا نركز علي مباراتنا أمام اليابان، ولم نعلم أن كوستاريكا متفوقة بهدفين مقابل هدف على ألمانيا في منتصف الشوط الثاني، ولو كنت أعرف لأصبت بنوبة قلبية".



وأضاف مدرب إسبانيا ان مواجهة المغرب ستكون في غاية الصعوبة لأنه منتخب قوي، وعلينا أن نتطور ونحسن الأداء قبل مواجهة المغرب القادمة.



وتأهل منتخب إسبانيا لدور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن ألمانيا صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ليضرب منتخب إسبانيا موعدا في دور الـ16 مع المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة يوم الثلاثاء المقبل.