نجم الزمالك السابق: المنتخبات العربية قدمت مباريات مميزة في كأس العالم

أكد الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك السابق و منتخب مصر، أن المنتخبات العربية قدمت مباريات مميزة فى كأس العالم، و الجميع كان يتمنى تواجد المنتخب المصري.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال حواره، ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الجميع شاهد المباراة المميزة لـ المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، والفوز، وبعد ذلك المباراة الأخيرة أمام المكسيك، لم يقدم الأفضل وخرج المنتخب بعد الخسارة.

ولفت إلى أن منتخب المغرب، هو الأفضل، و الأقوى، ويعتبر من أفضل المنتخبات فى البطولة، وتقدم فى مجموعته و أصبح الأول على المجموعة بـ 7 نقاط.

وأشار إلى أن الجميع يتوقع أن يصل المنتخب المغربي لـ مراكز متقدمة، و المغرب، بعد التعادل فى المباراة الأولي، فاز فى المباراة الثانية على بلجيكا، و فاز أمس بنتيجة 2-1.

وأوضح أن سياسة المدير الفنى لـ المنتخب المغربي، مميزة، فقد استبعد لاعب كبير، و كانت له رؤية، و بالفعل أثبت للجميع أنه على حق.