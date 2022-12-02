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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني الحادي والخمسين

صدى البلد

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بالذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني للدولة الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام، معربا عن تقديره واعتزازه للنقلة الحضارية التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد عام 1972، في مختلف المجالات وذلك بفضل الجهود المخلصة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشاد العسومي بالدور الذي تقوم دولة الإمارات في دعم منظومة العمل العربي المشترك وبما يحقق مصالح الشعب العربي الكريم، متمنيا لدولة الإمارات وشعبها العزيز التقدم والازدهار في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكام الإمارات لتحقيق تطلعات شعبها الكريم.

وقال رئيس البرلمان العربي إن دولة الإمارات تمثل نموذجا عربيا رائدا ومسيرة كبيرة من الإنجازات ساهمت وبشكل حثيث في وضع الدولة على مصاف الدول المتقدمة وذلك بمعدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة.
 

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