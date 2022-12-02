عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب تكوني راضية عني.. منى فاروق تؤدي العمرة بصحبة والدتها

منى فاروق ووالدتها
منى فاروق ووالدتها

تتواجد حاليًأ الفنانة مني فاروق داخل الأراضي المقدسة لتأدية مناسك العمرة بصحبة والدتها، التى قررت التقاط صور تذكارية معها أمام الحرم المكي.

ونشرت منى فاروق مجموعة من الصور لها مع والدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: الحمدلله رب العالمين، من احلي مكان في الدنيا، مع احلي وحده في الدنيا ماما حبيبتي بحبك.

وأضافت منى فاروق: يارب يطول في عمرك ويشفيكي ويعافيكي ويديكي الصحة وديما راضيه عني وربنا يقدرني اسعدك وافرح قلبك طول عمري وياخد من عمري ويزيدك، عمره مقبوله بإذن الله.

 

منى فاروق تتعرض لوعكة صحية



وكانت منى فاروق قد تعرضت منذ أيام إلى وعكة صحية نقلت على أثرها المستشفى، وشاركت جمهورها صورة لها من داخل إحدي المستشفيات وعلقت عليها قائلة  "اللهم إني راضية بكل ابتلاء وألم اللهم اجعله رفع درجات الي فردوسك الأعلى من".

 

أحدث أعمال منى فاروق



أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

 

أعمال منى فاروق



تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا ومسلسل "قيد عائلي".

مني فاروق والدة منى فاروق منى فاروق تؤدي مناسك العمرة منى فاروق فى العمرة أخبار منى فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

القوى العاملة تجهز تعويضات  استثنائية لـ18 من أسر ضحايا  حادث البحيرة

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

أسعار الذهب تتراجع عالميا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

خروج فيلم القاهرة مكة من جدول مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مايا دياب تصطحب مصورا وإضاءة على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر.. تفاصيل

أوليفر ستون بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

وائل الفشني وموسى جلبة يتعاونان في عمل جديد| تفاصيل

أحمد سعد يحتفل بـ 100 مليون مشاهدة لأغنية "وسع وسع"

ندى الكامل بإطلالة صادمة فى أحدث ظهور.. شاهد

مقدرش على زعلك يا أم عادل..طارق الشيخ يوجه رسالة لزوجته بهذه الصورة|شاهد

بالفيديو .. حسن نصير يطرح "واخدانا الغيبة"

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء فنلندا: أوروبا ضعيفة أمام روسيا

طقس السعودية.. تحذيرات من أمطار رعدية ورياح وضباب

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم 2-12-2022

المبعوث الروسي إلى سوريا: نعمل على تنظيم لقاء بين الأسد وأردوغان

مع اقترابها من الناتو.. فنلندا تشتري صواريخ مضادة للطائرات

الأكثر تطرفا.. نتنياهو يعلن عن حكومة إسرائيل الجديدة قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر| رقم خرافي

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ