يارب تكوني راضية عني.. منى فاروق تؤدي العمرة بصحبة والدتها

تتواجد حاليًأ الفنانة مني فاروق داخل الأراضي المقدسة لتأدية مناسك العمرة بصحبة والدتها، التى قررت التقاط صور تذكارية معها أمام الحرم المكي.



ونشرت منى فاروق مجموعة من الصور لها مع والدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: الحمدلله رب العالمين، من احلي مكان في الدنيا، مع احلي وحده في الدنيا ماما حبيبتي بحبك.



وأضافت منى فاروق: يارب يطول في عمرك ويشفيكي ويعافيكي ويديكي الصحة وديما راضيه عني وربنا يقدرني اسعدك وافرح قلبك طول عمري وياخد من عمري ويزيدك، عمره مقبوله بإذن الله.

منى فاروق تتعرض لوعكة صحية





وكانت منى فاروق قد تعرضت منذ أيام إلى وعكة صحية نقلت على أثرها المستشفى، وشاركت جمهورها صورة لها من داخل إحدي المستشفيات وعلقت عليها قائلة "اللهم إني راضية بكل ابتلاء وألم اللهم اجعله رفع درجات الي فردوسك الأعلى من".

أحدث أعمال منى فاروق





أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

أعمال منى فاروق





تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا ومسلسل "قيد عائلي".