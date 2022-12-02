بعد لقائه مع تيم كوك.. إيلون ماسك يحل أزمة تويتر مع أبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إنه ورئيس شركة آبل تيم كوك، قد حلا سوء التفاهم على موقع تويتر، بعد انتشار عدة تقارير تشير إلى احتمالية إزالة مالكة آيفون لتطبيق التدوينات العالمي من متجر التطبيقات آب ستور.

وبحسب ما ذكرته شبكة "bbc"، شارك إيلون ماسك، مقطع فيديو لمسبح يقع في مقر آبل بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع تغريدة شكر فيها "تيم كوك" على جولته في "مقر آبل"، ثم أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: “لقد كانت محادثة بناءة"، مشيرا إلى حل سوء التفاهم بشأن احتمال حذف تطبيق تويتر من متجر التطبيقات التابع للشركة.

إيلون ماسك يحل أزمة تويتر مع آبل



ويأتي هذا اللقاء مع نظيره تيم كوك، بعد أن اتهم إيلون ماسك شركة آبل بتهديده بإزالة تطبيق تويتر من منصة متجر آب ستور التابع لشركة آبل، وقال إنها أوقفت معظم إعلاناتها على الموقع.

ولكن بعد أيام من التصعيد، غرد رئيس تويتر يوم الأربعاء قائلا: "كان تيم واضحًا أن شركة آبل لم تفكر أبدًا في القيام بذلك"، ولم يذكر ما إذا كانت إعلانات آبل قد نوقشت في هذا الاجتماع.

ويأتي الاجتماع بين قائدي التكنولوجيا في الوقت الذي أوقفت فيه العديد من الشركات الإنفاق على تويتر وسط مخاوف بشأن خطط تعديل المحتوى التي يقترحها إيلون ماسك، وهي ضربة كبيرة للشركة، التي تعتمد على مثل هذا الإنفاق لمعظم إيراداتها.

الجدير بالذكر أن موقع تويتر مهدد بالحظر أو دفع غرامة مالية كبيرة، حيث طالب الاتحاد الأوروبي، إيلون ماسك، بـ "بذل جهد كبير" للامتثال للتشريعات الجديدة عبر الإنترنت والتزام المنصة بتنفيذ قوانين المعلومات الكاذبة والتضليل الجديدة.