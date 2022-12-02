عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد لقائه مع تيم كوك.. إيلون ماسك يحل أزمة تويتر مع أبل

إيلون ماسك وتيم كوك
إيلون ماسك وتيم كوك

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، إنه ورئيس شركة آبل تيم كوك، قد حلا سوء التفاهم على موقع تويتر، بعد انتشار عدة تقارير تشير إلى احتمالية إزالة مالكة آيفون لتطبيق التدوينات العالمي من متجر التطبيقات آب ستور.

 

وبحسب ما ذكرته شبكة "bbc"، شارك إيلون ماسك، مقطع فيديو لمسبح يقع في مقر آبل بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع تغريدة شكر فيها "تيم كوك" على جولته في "مقر آبل"، ثم أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: “لقد كانت محادثة بناءة"، مشيرا إلى حل سوء التفاهم بشأن احتمال حذف تطبيق تويتر من متجر التطبيقات التابع للشركة.

 

الحظر يلاحق تويتر.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بمعاقبة المنصة

أصبحت بيئة غير آمنة وخطرة .. أومنيكوم توقف إعلاناتها على تويتر

 

إيلون ماسك يحل أزمة تويتر مع آبل


ويأتي هذا اللقاء مع نظيره تيم كوك، بعد أن اتهم إيلون ماسك شركة آبل بتهديده بإزالة تطبيق تويتر من منصة متجر آب ستور التابع لشركة آبل، وقال إنها أوقفت معظم إعلاناتها على الموقع.

ولكن بعد أيام من التصعيد، غرد رئيس تويتر يوم الأربعاء قائلا: "كان تيم واضحًا أن شركة آبل لم تفكر أبدًا في القيام بذلك"، ولم يذكر ما إذا كانت إعلانات آبل قد نوقشت في هذا الاجتماع.

ويأتي الاجتماع بين قائدي التكنولوجيا في الوقت الذي أوقفت فيه العديد من الشركات الإنفاق على تويتر وسط مخاوف بشأن خطط تعديل المحتوى التي يقترحها إيلون ماسك، وهي ضربة كبيرة للشركة، التي تعتمد على مثل هذا الإنفاق لمعظم إيراداتها.

الجدير بالذكر أن موقع تويتر مهدد بالحظر أو دفع غرامة مالية كبيرة، حيث طالب الاتحاد الأوروبي، إيلون ماسك، بـ "بذل جهد كبير" للامتثال للتشريعات الجديدة عبر الإنترنت والتزام المنصة بتنفيذ قوانين المعلومات الكاذبة والتضليل الجديدة.

تويتر إيلون ماسك آبل تيم كوك رئيس شركة آبل آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات شغب الملاعب

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

الجرام زاد 293 جنيه.. أسعار الذهب في العالي| وعيار 21 مفاجأة

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

أخبار الرياضة|قرار صادم من معلول.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضي منصور لجماهير الزمالك

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

موضوعات متعلقة

متلومش إلا نفسك.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي واتساب: أنت في خطر

سعر ومواصفات Galaxy F42 5G.. أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 13 من سامسونج

بـ 2600 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من موتورولا لمحدودي الدخل

بعد واقعة تسريب أرقام حسابات واتساب.. هكذا تعرف أن حسابك مخترق

سامسونج تحدث هاتفي Galaxy A52s و Galaxy M62 لـ أندرويد 13

بمواصفات استثنائية.. تسريبات تكشف تصميم هاتف أوبو Find N2 Flip

تليفون 5G يقلب الموازين.. أفضل هواتف شاومي بـ 4000 جنيه

جوجل تكشف عن قائمة أفضل التطبيقات والألعاب خلال 2022

ترشيحاتنا

جوهرة حمراء.. ظاهرة فلكية حدثت أمس وستتكرر بعد 6 أيام| ما هي؟

التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من الصين 2023/2024

تحطم مقاتلة روسية من طراز ميج - 31

الأرصاد توجه رسالة هامة لـ طلاب المدارس.. فيديو

مقاتلة نفاثة متطورة.. اليابان وبريطانيا وإيطاليا تعلن عن مشروع مشترك

4 غرامات في انتظارك عند تجديد بطاقتك الشخصية.. احذرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وبعد المكياج.. صور تكشف عن عروسة نجل الشيف حسن| شاهد

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

مكمل والا ماشي.. تفاصيل جديدة بشأن تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ