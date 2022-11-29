من سينتصر؟ .. حرب جديدة بين إيلون ماسك وشركة Apple

يخوض الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك حربًا حالية مع شركة آبل Apple العملاقة للتكنولوجيا وسط فوضى الاستحواذ على تويتر. ويرجع السبب الرئيسي لهذه الأزمة بسبب أن آبل قد توقفت عن الإنفاق على إعلانات تويتر، كما تهدد أنها ستزيل قريبا التطبيق من App Store.

وبحسب ما ذكره موقع "إينديان إكسبريس"، في الفترة الأخيرة ، استهدف مؤسس تسلا و SpaceX شركة آبل للتراجع عن الإعلانات على منصة تويتر ، ونشر سلسلة من التغريدات لاتهامها بذلك.

وفيما يلي أكثر 5 تغريدات مثيرة للجدل من قبل ماسك استهدفت شركة آبل:

1- "هل تكره شركة Apple حرية التعبير في أمريكا؟"

جاءت أحدث تغريدات ماسك في العديد من التغريدات ضد آبل كسؤال مباشر للشركة حول سبب "كره الشركة لحرية التعبير في أمريكا". ذهب ماسك إلى وسم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل في تغريدة لاحقة في الموضوع.

2- "كما هددت آبل بحجب موقع تويتر عن متجر التطبيقات الخاص بها"

قال ماسك أيضًا في تغريدة منفصلة إن شركة آبل هددته بإزالة تويتر من App Store ، والذي يعد أحد أكبر الأسواق للتطبيقات المجانية والمتميزة. ويضيف ماسك أن شركة آبل لم تذكر بوضوح أسباب التهديد.

3- "سأصنع هاتفًا بديلاً"

لقد غامر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالفعل في تصنيع الصواريخ والسيارات الكهربائية "تسلا"، و قال ماسك الآن إنه يعتزم صنع هاتفه الذكي الخاص به لمنافسة آبل و جوجل إذا قام كل من Play Store و App Store بإزالة تويتر من الأنظمة الأساسية.

4- "آبل تفرض ضريبة سرية 30% على كل شيء"

في تغريدة أخرى ، تحدث ماسك عن الضريبة "السرية" التي تفرضها آبل على المطورين الذين ينشرون تطبيقاتهم على App Store .. في حين أن التخفيض بنسبة 30٪ الذي تحصل عليه آبل لمشاركة تطبيق على App Store ليس سرًا تمامًا ، إلا أن العديد من المطورين والتطبيقات كانت ضد المبلغ الكبير في الماضي ، بما في ذلك Epic Games و Spotify.

5- "يجب أن تنشر آبل جميع إجراءات الرقابة"

في تغريدة أخرى تشكك في تصرفات آبل تجاه الرقابة ، أجرى ماسك استطلاعًا يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن عملاقة التكنولوجيا يجب أن تنشر قائمة بجميع أفعالهم التي تساهم في الرقابة على منصات مختلفة.