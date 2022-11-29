عاجل
فتاوى وأحكام.. هل صلاة الشروق تغني عن ركعتي الضحى؟ لو أخرجت الزكاة الفلوس هتقل ولن أستطيع الزواج فماذا أفعل؟ هل يبتلي الله عباده بالنعم؟ علي جمعة: لسببين فاينانشال تايمز: واشنطن تدفع بالحلفاء الأوروبيين لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين 6 مراكز لإعداد المحفظين الاتحادان الأوروبي والإفريقي يستعرضان التقدم المُحرز في تنفيذ التزامات قمة فبراير ماكرون يغادر متوجها إلى واشنطن في زيارة للولايات المتحدة تستغرق يومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من سينتصر؟ .. حرب جديدة بين إيلون ماسك وشركة Apple

حرب جديدة بين إيلون
حرب جديدة بين إيلون ماسك وشركة Apple

يخوض الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك حربًا حالية مع شركة آبل Apple العملاقة للتكنولوجيا وسط فوضى الاستحواذ على تويتر.  ويرجع السبب الرئيسي لهذه الأزمة بسبب أن آبل قد توقفت عن الإنفاق على إعلانات تويتر، كما تهدد أنها ستزيل قريبا التطبيق  من App Store.

 

وبحسب ما ذكره موقع "إينديان إكسبريس"،   في الفترة الأخيرة ، استهدف مؤسس تسلا و SpaceX شركة آبل للتراجع عن الإعلانات على منصة تويتر ، ونشر سلسلة من التغريدات لاتهامها بذلك.

 

وفيما يلي أكثر 5 تغريدات مثيرة للجدل من قبل ماسك استهدفت شركة آبل:

 

1-  "هل تكره شركة Apple حرية التعبير في أمريكا؟"

 

جاءت أحدث تغريدات ماسك في العديد من التغريدات ضد آبل كسؤال مباشر للشركة  حول سبب "كره الشركة لحرية التعبير في أمريكا".  ذهب ماسك إلى وسم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل في تغريدة لاحقة في الموضوع.

 

2- "كما هددت آبل بحجب موقع تويتر عن متجر التطبيقات الخاص بها"

 

قال ماسك أيضًا في تغريدة منفصلة إن شركة آبل هددته بإزالة تويتر من App Store ، والذي يعد أحد أكبر الأسواق للتطبيقات المجانية والمتميزة.  ويضيف ماسك أن شركة آبل لم تذكر بوضوح أسباب التهديد.

بعد تسريح 50%.. إيلون ماسك ينوي تخفيض موظفي تويتر مرة أخرى

5 مليار دولار إعلانات مهددة بالضياع .. مستقبل تويتر في خطر بسبب إيلون ماسك

3- "سأصنع هاتفًا بديلاً"

 

لقد غامر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالفعل في تصنيع الصواريخ والسيارات الكهربائية "تسلا"، و قال ماسك الآن إنه يعتزم صنع هاتفه الذكي الخاص به لمنافسة آبل و جوجل إذا قام كل من Play Store و App Store بإزالة تويتر من الأنظمة الأساسية.

 

4- "آبل تفرض ضريبة سرية 30% على كل شيء"

 

في تغريدة أخرى ، تحدث ماسك عن الضريبة "السرية" التي تفرضها آبل على المطورين الذين ينشرون تطبيقاتهم على App Store .. في حين أن التخفيض بنسبة 30٪ الذي تحصل عليه آبل لمشاركة تطبيق على App Store ليس سرًا تمامًا ، إلا أن العديد من المطورين  والتطبيقات كانت ضد المبلغ الكبير في الماضي ، بما في ذلك Epic Games و Spotify.

 

5- "يجب أن تنشر آبل جميع إجراءات الرقابة"

 

في تغريدة أخرى تشكك في تصرفات آبل تجاه الرقابة ، أجرى ماسك استطلاعًا يسأل المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن عملاقة التكنولوجيا يجب أن تنشر قائمة بجميع أفعالهم التي تساهم في الرقابة على منصات مختلفة.

ماسك إيلون ماسك الملياردير الأمريكي Elon Musk آبل Apple App Store تسلا SpaceX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

حظك هذا الأسبوع وتوقعات الفلك .. سداد ديون وحل خلافات ومفاجأة لهؤلاء

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

امتحانات الثانوية العامة 2023.. التعليم: مفيش أسئلة مقالية بالمواد غير المضافة للمجموع

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

تيسير العلاج على المواطن .. وزير الصحة يوجه بحل جذري لأزمة إعطاء الحقن بالصيدليات

موضوعات متعلقة

إيه اللي بيحصل؟! تحديث جديد في واتساب هيخليك تكلم نفسك

هيدمر عقل ابنك.. أفضل طريقة للتخلص من إدمان الفيديوهات

لأصحاب المرتبات المحدودة.. موبايلات للغلابة من Infinix هتفرحك انت وأولادك

تليفون يقلب الموازين.. أفضل هاتف أندرويد بـ 4000 جنيه فقط

عرض جبار.. خصم 6125 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy S22+

وقف استخدامه فورا.. هاكر يخترق 45 مليون حساب واتساب في مصر

نوكيا تعود بقوة..أفضل موبايلات Nokia الجديدة والرخيصة

5 مليار دولار إعلانات مهددة بالضياع .. مستقبل تويتر في خطر بسبب إيلون ماسك

ترشيحاتنا

السعودية.. أمر ملكي من خادم الحرمين بشأن أعضاء النيابة العامة

الشيوخ يوافق على المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

الدولار يتراجع والإسترليني واليوان والين في صعود.. أسعار العملات بالأسواق العالمية اليوم

خلافا على تمثال أثري.. سيدة تتهم عامل بالنصب عليها في ثمن سيارة

ضبط 7400 قطعة غيار سيارات مغشوشة داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجم ميسي وكأس العالم.. بماذا أفتي يونس مخيون ورد دار الإفتاء؟

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12.. اعرف الكمية اللازمة لكل جسم من جميع الأعمار

عيب عليكم أنا مطلقة حرة.. حكاية فيديو أثار الجمهور ضد نادين نجيم

فيديو

سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة في سعر الدولار والذهب يواصل الارتفاع| تفاصيل

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ