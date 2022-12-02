سفير سلطنة عمان بالقاهرة: 50 عاما من الإنجازات وضعتنا على خارطة العالم

قال السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة: إن ذكرى العيد الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عمان تأتي في ظل حجم الإنجازات التي تحققت خلال خمسين عاماً مضت، التي وضعت عمان في خارطة العالم بفضل السلطان قابوس – طيب الله ثراه الذي استعاد بحكمته ورؤيته السياسية الثاقبة دور عمان الحضاري الذي أسهم في الحضارة الإنسانية.



وأشاد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة؛ خلال كلمته بالاحتفالية التي أقامتها سفارة سلطنة عمان بإحدى فنادق القاهرة الكبرى بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين؛ بانطلاقة نهضة عمان المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق وبالإنجازات التي تضاف إلى سجل التنمية العمانية على الرغم من التحديات التي مرت على السلطنة جرّاء الانعكاسات التي أفرزتها جائحة كورونا والاضطرابات الاقتصادية التي لا زالت آثارها تلقي بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي إلا أنه استطاعت عمان أن تتجاوز تلك الظروف والتحديات وحققت إنجازات طموحة بحكم السياسات التي اتخذها السلطان هيثم بن طارق، فقد كان من نتائج تلك السياسات تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.



ولفت الرحبي؛ إلى الطفرة الاقتصادية التي حققتها السلطنة فقد إرتفع التصنيف الائتماني مرتين خلال العام الجاري كما صُنِّفت سلطنة عمان بين أفضل خمس دول عربية في التنمية البشرية في عام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً وهذا المؤشر يرصد مدى تمتع الناس بحياة صحية ومعيشية لائقة ومدى الإهتمام بالمعرفة في دول العالم.

وقد أكد السلطان هيثم في لقاءاته وإجتماعاته على ضرورة السعي على رفعة مكانة عمان والإرتقاء بها ورفع مستوى الإنسان لحياة أفضل.



وأعرب السفير الرحبي عن تطلعه أن تكون المبادرات والزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين زاداً جديداً لمسيرة العلاقات الأخوية الأزلية.

وفي ختام كلمته؛ توجه سفير سلطنة عُمان لمصر قيادةً وشعباً بالتحية والتقدير لما تقدمه من رعاية وعناية وتسهيل لأعمال البعثة من قِبل الحكومة المصرية.