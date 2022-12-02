كنت طاير من الفرحة.. الطالب جوفاني يونان يكشف كواليس تكريمه من الرئيس السيسي| فيديو

أجرت فضائية " اكسترا نيوز " تقريرا من داخل مدينة " المنصورة الجديدة " ، والتقت من خلاله بـ الطالب جوفاني يونان التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح "المنصورة الجديدة".

والتقت كاميرا " إكسترا نيوز " بالطالب " جوفاني يونان " الذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا : "اتفجأت من البداية لما كلمني رئيس جامعة المنصورة وقالي مبروك هتتكرم من الرئيس طبعا كنت طاير من الفرحة على مدار أسبوع".

وتابعت "جوفاني"، الرئيس السيسي كان بيصقفلي وأنا كنت متوتر وقالي شاطر دايما كدة متفوق .. ومكنتش متخيل أن ده يحصل وأقابل الرئيس السيسي.