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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

3 شباب

أهالي شبراملس بالغربية ينتظرون تشييع جثامين ضحايا غرق مركب اليونان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية شبراملس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار حالة من الآلام والٱوجاع بين صفوف الأسر والعائلات انتظارا للوصول جثامين أبنائهم الثلاثة الشباب الذين راحوا ضحية "الهجرة الغير شرعية في حادث غرق مركب اليونان بحثا وراء حلم الثراء السريع ولكنهم فقدوا حياتهم ثمنا له .

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ومن المرجح أن يتشح الأهالي سوادا وحزنا علي أبنائهم حال وصول جثامين الشباب الثلاثة خلال اليومين الجارين من مطار القاهرة الدولي وصولا إلي أبواب القرية لأداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير ووداعهم في مشهد جنائزي مهيب حتي مثواهم الأخير بمقابر أسرهم بذات القرية .

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من جانبه كشف النائب محمود أبوحسين عضو مجلس الشيوخ بالغربية  أنه يواسي كافة الأسر والعائلات المكلومة بسبب الحادث المٱساوي لافتا بقوله عبر صفحته رسمية: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهلنا الكرام من قريتنا شبراملس لوفاة المغفور لهم باذن الله أبنائهم في حادثة غرق المركب باليونان وسيصل جثمان إثنين من أبنائنا اليوم الجمعة علي الطائرة التي ستصل مطار القاهرة الدولي الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وهم صبري عبدالمجيد شوقي يوسف ومحمد علاء خميس العجورى بينما سيصل غداً السبت بنفس الموعد الشاب الثالث شريف حسني مغاوري علام " .

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وتابع بقوله: "أدعوا الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن ينزل الصبر والسلوان علي اهلهم وذويهم".

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كما اختتم بقوله: "أود أن أطمئن باقي الأهالي أننا في متابعة مستمرة سواء مع سفارة مصر باليونان أو مع الخارجية بالقاهرة حتي نصل إلي موقف باقي أبنائنا المتغيبين .. ولا نقول الا ما يرضي المولي عز وجل انا لله وانا اليه راجعون ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم" .

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