العثور على جثة شاب مشنوق بمقابر كفر الزيات.. وأمن الغربية يحقق

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، واقعة العثور على جثة شاب معلقة بواسطة حبل بشجرة في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية الشاب، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ورد إليها بلاغ من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا بحبل يتدلي من شجرة أمام المقابر بدائرة كفر الزيات.

كما انتقل العميد محمد شبل، مأمور مركز شرطة كفر الزيات وقوة أمنية من المباحث الجنائية تحت إشراف المقدم محمد صقر مفتش المباحث الجنائية بدائرة مركز كفر الزيات وبسيون والرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات ،وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي محل البلاغ وتبين العثور جثة شاب يدعي "محمد .ع .ف "16 سنة مقيم بمنطقة السلخانة بدائرة المركز.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقله إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي تحت تصرف النيابة العامة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

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