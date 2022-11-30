«القومية لمياه الشرب والصرف الصحي» ترد على شكوى أهالي كفر حجازي في الغربية

استجابة لما نشره موقع صدى البلد قسم "بين الناس" عدم توصيل خدمة الصرف الصحي يزعج أهالي كفر حجازي في الغربية" أرسلت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ردًا على الشكوى الواردة .

وقالت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه تم نهو الأعمال - بمشروع صرف صحي قرية كفر حجازي - وجار أعمال التسليم الابتدائي - تمهيدًا لتشغيل المشروع والاستفادة منه .

جاء ذلك بعد ان استغاث المواطن شادى فؤاد محمود بلال ، أحد أهالى قرية كفر حجازي بمركز مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مياه المجارى بالشوارع ووسط العمارات السكنية لعدم وجود صرف صحى بالمنطقة.



ويقول في رسالته: “نموت بالبطيء وليس لنا إلا الله، فنحن نعانى من انعدام العديد من الخدمات، ومن أهمها عدم وجود شبكة صرف صحى حتى هذه اللحظة مما يؤدى إلى انتشار مياه المجارى بالشوارع ووسط العمارات السكنية لعدم وجود صرف صحى بالمنطقة ونضطر لعمل ايسون يصرف مياه المجارى للمياه الجوفية وهذا يكلفنا الكثير من المصاريف وعمره الافتراضى قليل غير أنه غير صحى بس تكاليفه أقل بكثير من استغلال أصحاب عربات الكسح الخاصة”.



وأضاف: "عدم وجود صرف صحى بالقرية أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".



وتابع: "عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي إلى مشاكل تسرب المياه المبتذلة من الحفر ويجعل البيئة أكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحدث شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض لأراضي البعض الآخر"، مطالبًا المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.