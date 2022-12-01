شاهد.. محافظ الغربية يتفقد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء بكر البيومي مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة واللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ، معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Egypt Internationa Exhibitions Center في دورته السادسة والعشرين بأرض مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا.

وخلال جولته بالمعرض تفقد محافظ الغربية جناح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة واستمع إلى شرح تفصيلي عما تقدمه الشبكة من تقنيات في مجال التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية.

وأشاد المحافظ بما تضمنه المعرض من تقنيات حديثة عالمية متطورة ، مؤكدا على أنها تتماشى مع الاتجاه العام للدولة المصرية، حيث تسعى القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، حيث تسعى المحافظة للاستفادة من التقنيات المقدمة في المعرض لتحسين منظومة العمل داخل دواوين المحافظة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

يذكر أن دورة هذا العام تشهد إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، تضم النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

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