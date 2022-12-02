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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح الأغنية الرسمية لمسلسل الونش غناء عمر كمال.. فيديو

عمر كمال
عمر كمال

طرح عمر كمال، الأغنية الرسمية لمسلسل “الونش” لـ محمد رجب، والتي تحمل اسم “اختيارك”، عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “اختيارك” غناء عمر كمال، وكلمات كريم سامي، والحان هيثم نبيل، وتوزيع وماستر زووم، وانتاج سينيرجي، منتج فني محمود كمال، وإخراج إسماعيل فاروق.

ويشارك محمد رجب في بطولة مسلسل "الونش" كل من محمود عبد المغني، ميرهان حسين، منة ‏فضالي، دانا حلبي، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد أبو داود، وميمي جمال، وحنان سليمان، ‏وغيرهم.

ينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الدرامية الطويلة 45 حلقة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ‏وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.‏

عمر كمال لمتابعيه عبر إنستجرام: "وحشتوني جدا"

عمر كمال يشارك متابعيه صور جديدة عبر إنستجرام

شوق الفنان عمر كمال المتابعين، لتتر مسلسل “الونش" بطولة الفنان محمد رجب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عمر كمال بوستر الأغنية، وعلق عليها كاتبًا: "مسلسل الونش بطولة النجم "محمد رجب" هيتعرض على قنوات cbc و cbc دراما .. وأتشرفت بغناء تتر البداية والنهاية وهتسمعوا حاجة تعجبكم".

 

الونش محمد رجب اختيارك اليوتيوب عمر كمال الفنان عمر كمال

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