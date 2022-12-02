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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبي بين المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

مرت نصف ساعة من زمن الشوط الأول في لقاء سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب ومازال التعادل السلبي مسيطرا في المباراة المقامة حاليا علي ملعب المقاولون بالجبل الأخضر ضمن  منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز .

وخلال النصف ساعه الأولي لم تتح للفريقين الي خطورة علي مرمي الآخر وانحسر اللعب في نصف الملعب بدون تسديده واحده علي المرمي


استحوذ فريق سيراميكا كليوبارتا علي الكرة بنسبة وصلت إلي 75 % مقابل 25 % للمقاولون العرب

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر رفقة المقاولون العرب برصيد 3 نقاط لكل منهما .

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة مرمى سيراميكا كليوباترا : محمد بسام .  

خط دفاع سيراميكا كليوباترا : محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - محمد شكري.

خط الوسط:   جاستيس اثر -  محمد كناريا - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران - أحمد القرموطي.

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان.

بدلاء سيراميكا كليوباترا
ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - أحمد رمضان بيكهام- محمد ناصف - عبد الرحمن بودي  - محمد زلاكة - محمد توني - عمرو قلاوة - صامويل امادي - جون ايبوكا.

المقاولون سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

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