3 مليارات دولار.. قرار عاجل من السعودية بشأن وديعتها لدي باكستان

أصدر الصندوق السعودي للتنمية قرارا عاجلا بمد أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

ويأتي تمديد الوديعة استمراراً للدعم الذي تقدمه حكومة السعودية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، حيث تهدف الوديعة إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، ومساعدة باكستان في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19.

كما أسهمت في مواجهة التحديات الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية الوديعة بقيمة 3 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع البنك المركزي الباكستاني في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021م، وذلك بعد صدور التوجيهات الكريمة التي تعكس استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.