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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علّق حذاءه .. أرقام وهبي الخزري نجم منتخب تونس في كأس العالم

وهبي الخزري
وهبي الخزري

حقق منتخب تونس بقيادة جلال القادري الفوز على نظيره منتخب فرنسا بهدف دون رد، أحرزه وهبي الخزري في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذى جمع بينهما فى ختام دور المجموعات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وودع منتخب تونس بقيادة جلال القادري بطولة كأس العالم بقطر 2022 من دور المجموعات بعدما تعادل مع منتخب الدنمارك في افتتاحية لقاءات نسور قرطاج ثم تلقى خسارة أمام نظيره منتخب أستراليا بهدف نظيف وفاز على بطل العالم منتخب فرنسا بهدف دون رد في ختام دور المجموعات.

وسجل أنطوان جريزمان هدفًا لـ فرنسا فى شباك منتخب تونس في الدقيقة 98 لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وودع منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 رغم الفوز في مباراة الديوك الزرقاء ، بينما تأهل منتخب فرنسا كـ متصدر لـ المجموعة الرابعة.

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أرقام وهبي الخزري بقميص منتخب تونس  

وأعلن وهبي الخزري نجم منتخب تونس اعتزاله اللعب دوليا عقب الخروج من بطولة كأس العالم بقطر 2022 رغم تحقيقه نتائج طيبة في المونديال أمام الدنمارك وفرنسا.

شارك وهبي الخزري نجم منتخب تونس في 74 مباراة مع نسور قرطاج على المستوى الدولي كما شارك بقميص النسور ضمن منافسات بطولتين في كأس العالم.

 وسجل وهبي الخزري نجم منتخب تونس لدى مشاركاته بقميص نسور قرطاج هدفا في فوز تونس التاريخي أمام فرنسا ليصبح أول منتخب عربي يفوز على الديوك الزرقاء.

 وأحرز وهبي الخزري هدفه الثالث في شباك فرنسا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم ليصبح هداف العرب في المونديال بالتساوي مع الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري.

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الإذاعة الفرنسية
 

وكشفت الإذاعة الفرنسية الشهيرة أن اللوائح قد تلغى فوز تونس على فرنسا وفقا للمادة 10 من لائحة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وقد يتم احتساب هدف الفرنسي أنطوان جريزمان الذي الغاه الحكم أمس بعد العودة لتقنية الفار فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وقالت الإذاعة الفرنسية ان المادة 10 من تلك اللوائح تؤكد على منع حكم المباراة من العودة لتقنية الفار فى حالة استنئاف اللعب مرة أخرى وذكرت الحالات التى يحق للحكم فيها العودة للفار بعد استنئاف اللعب منها حدوث سلوك غير لائق مثل البصق أو العض أو الالفاظ النابية وغيرها من تلك التصرفات السلوكية المرفوضة أو الخطأ فى تحديد الهوية فى لعبة معينة .

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الدولي “فيفا” بسبب إلغاء هدفا لمنتخب فرنسا أمام تونس، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم (قطر 2022).

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي: "نتقدم بشكوى رسمية بعد إلغاء هدف جريزمان أمام تونس بشكل غير صحيح من وجهة نظرنا".

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