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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: مدّ مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لنهاية 2022

كلنا واحد
كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تم إطلاقها يوم 1 /9 /2022 حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (عدد 34 سلسلة – 1051 فرع – 4 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة.

بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية) على أن تتضمن كل قافلة السلع الغذائية والاستراتيجية (سكر - لحوم- أرز) بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما تستمر منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى إعداد عبوات تحوي سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.. بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويرسخ الدور المجتمعى لوزارة الداخلية.

وزارة الداخلية شرطة التموين السلع الغذائية مبادرة كلنا واحد رئيس الجمهورية أسعار مخفضة شرطة التموين والتجارة

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