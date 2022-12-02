أسست برازيلي.. أحمد عبدالقادر يدرك التعادل لـ الأهلي أمام طلائع الجيش

أحرز أحمد عبدالقادر، هدف التعادل لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام طلائع الجيش فى الدقيقة 52 من المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام ضمن ‏منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

شهدت مجريات الشوط الثاني، بداية هجومية من النادي الأهلي لمحاولة إدراك التعادل مبكرا، إلا أن أحمد متعب باغت الشياطين الحمر بهجوم مضاد رفقة خالد قمر.

ونجح عمر رضوان حارس مرمى فريق طلائع الجيش، فى إمساك الكرة من أمام محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بعد تمريرة أرسلها عمرو السولية فى الدقيقة 47.

وتعرض فى الدقيقة 48 خالد قمر مهاجم فريق طلائع الجيش للإصابة عقب تعرضه للاحتكاك من جانب محمد أشرف لاعب النادي الأهلي.

وفى الدقيقة 52 مرر البرازيلي برونو سافيو كرة داخل منطقة الجزاء سددها أحمد عبدالقادر برأسه تسكن الشباك محرزا هدف التعادل.

بداية اللقاء

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي النادي الأهلي وحاول كريم فؤاد تهديد دفاعات طلائع الجيش مع بداية المباراة.

وتعرض أكرم توفيق نجم النادي الأهلي لـ احتكاك مع أحد لاعبى طلائع الجيش وخرج من أجل تلقي العلاج.

وحاول أحمد عبدالقادر فى الدقيقة 13 الضغط على مدافع طلائع الجيش من أجل تسجيل هدف أول لصالح النادي الأهلي لكن مدافع الفريق العسكرى نجح في إبعاد الكرة إلى منتصف الملعب.

وقاد أحمد سمير إحدى الهجمات لفريق طلائع الجيش ومرر الكرة إلى أحمد أيمن منصور وتصل إلى خالد قمر وسددها لتمر بجوار مرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

هدف متعب

وفى الدقيقة 25 احتسب محمد عادل حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش هدف سجله أحمد متعب لاعب الفريق العسكرى بعد العودة إلى حكم تقنية الفيديو الـ var.

وطالب لاعبو الأهلي بإحتساب ركلة جزاء بعدما سدد البرازيلي برونو سافيو الكرة من خارج منطقة الجزاء فى جسم مدافع فريق طلائع الجيش.

وتعرض فى الدقيقة 36 عمرو السولية للإصابة وخضع إلى تلقي العلاج بمعرفة الجهاز الطبي وحصل رامي ربيعة على بطاقة صفراء فى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول عقب إعاقته للاعب كريم طارق نجم طلائع الجيش.

وجرت محاولات هجومية من جانب النادي الأهلي عبر البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد وأكرم توفيق وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف قبل انطلاق صافرة الشوط الأول.

وقاد أحمد أيمن منصور الجبهة اليسرى لفريق طلائع الجيش بإقتدار ونجح في إفشال العديد من الغارات الهجومية التي شنها لاعبو النادي الأهلي.

ونجح خالد سطوحي فى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التي سددها محمد شريف داخل منطقة الجزاء.

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