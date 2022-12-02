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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أوقف 3 أفلام.. طليق منة عرفة يكشف تفاصيل رفض أشرف زكي الصلح

أشرف زكي نقيب المهن
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

قال المنتج الفني الشاب محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، إن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أوقف فيلم تقوم بإنتاجه شركة ليبية لمشاركتي في العمل، وقدمت اعتذارات كثيرة كلها تم رفضها والنقابة وعدتني بأشياء لم تنفذ ومعي إثباتات على صحة كلامي.

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بعد قرار حبسه.. طليق منة عرفة يستغيث بسبب أزمته مع أشرف زكى

وأضاف محمود المهدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، " نقيب المهن التمثيلية قال للشركة المنتجة محمود المهدي لو ظهر في السينما منظري قدام الفنانين هيبقى صغير، مشيرا إلى أنه أوقف 3 أفلام له اثنين من إنتاجه والثالث لشركة ليبية يلعب أحد الأدوار التمثيلية به.

 

يسعى لحل أزماته مع نقيب المهن

 

تابع الفنان محمود المهدي، "الأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين طلب من تقديم اعتذار عبر فيديو بطريقة معينة للفنان أشرف زكي لإثبات جدية الحل، وبعد تسجيله طلب مني بعض التعديلات منها: "قول سيادة النقيب أشرف زكي"، لافتا إلى أن المشكلة أصبحت شخصية، وطلب مني شهادة زور في إحدى القضايا بين فنان متزوج من فتاة، موضحا أنه يسعى لحل أزماته مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، منذ 7 أشهر.

اشرف زكي المهن التمثيلية محمود المهدى طليق منة عرفة منة عرفة

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