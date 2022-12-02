رغم الفوز على البرازيل.. الكاميرون تودع بطولة كأس العالم رسمياً

انتهت مباراة الكاميرون والبرازيل، بفوز الأسود بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.



ويعد الحارس إيباسي أحد نجوم المباراة بعدما تألق لأكثر من كرة خطيرة لهجوم المنتخب البرازيلي.



وجاء هدف منتخب الكاميرون في الدقيقة 92 عن طريق فينسينت أبو بكر، ثم قام بخلع قميصه ليقرر الحكم طرده حيث كان يحمل بطاقة صفراء قبل الهدف.

تشكيل منتخب الكاميرون:

ديفيس إيباسي - كريستوفر ووه - كولينز فاي - إنزو إيبوسي - نوهو تولو - أندريه زامبو أنجيسا - بيير كوندي مالونج - برايان مبيومو - إيريك مكسيم شوبو-موتنج - فينسن أبو بكر - مومي نجامولو.

تشكيل منتخب البرازيل:

إيدرسون - داني ألفيس - إيدر ميليتاو - بريمر - أليكس تيليس - فابينيو - فريد - رودريجو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - أنتوني.

وبهذه النتيجة، يفشل منتخب الكاميرون في الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 ويودع البطولة بنقطتين فقط، من المجموعة السابعة.