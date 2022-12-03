ولا أجدع رقاصة.. طفل يثير الجدل بحركات صادمة مثل النساء|شاهد

الأطفال ما هم إلا مرآة تعكس أفعال من حولهم، وخاصة المقربين، واليوم أصبحت المرآة تتسع لتشمل الأفلام والمسلسلات الساقطة، الإنترنت ومقاطع فيديو الرقص والإيحاءات على تيك توك وغيرهم من المصادر التي تفتقد الرقابة.

وقد انتشر مقطع فيديو لأحد الأطفال خلال الأيام الماضية وجده البعض صادمًا في حين وجده الكثيرون ساخرًا وبدأوا في تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقطع يظهر طفل يرقص على أنغام الدي جي في أحد الشوارع المصرية، وقد غلب جوهرة وصافيناز في حركاته وتمايله في الرقص مثل النساء.

طفل يثير الجدل برقصه

أثار المقطع جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وصل إليه الأطفال من سلوكيات غريبة وشاذة، في حين وجد الكثير من المستخدمين المقطع طريفًا وساخرًا.

كتب إحدى رواد السوشيال ميديا تقول: "مش أحسن نعلم أولادنا يبقوا رجالة؟ جرى ايه في الدنيا؟ مش شايفة إن راجل يترقص ويتمايع دي حاجة حلوة أبدًا".

وفي حين انتقد الكثيرون سلوك الطفل، علقت مستخدمة أخرى تقول: "جماعة ماتعيبوش على الولد ده طفل مش فاهم حاجة، بيقلد اللي بيشوفه وخلاص يمكن مامته أو أخته ويمكن بيشوف الحاجات دي على التليفزيون وطبيعي يقلدها، العيب على أهله والبيئة اللي متربي فيها".

علق العديد من المستخدمين معجبين برقص الطفل وكيف أنه اكتسب هذه المهارات والحركات بذكاء، كتب أحد المستخدمين يقول: "أحسن مدربي الرقص في العالم رجال يعني عنده موهبة".

https://www.instagram.com/reel/CkwV63OoiFD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=



