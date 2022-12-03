عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولا أجدع رقاصة.. طفل يثير الجدل بحركات صادمة مثل النساء|شاهد

ولا أجدع رقاصة..
ولا أجدع رقاصة.. طفل يثير الجدل بوصلة رقص وحركات صادمة|شاهد

الأطفال ما هم إلا مرآة تعكس أفعال من حولهم، وخاصة المقربين، واليوم أصبحت المرآة تتسع لتشمل الأفلام والمسلسلات الساقطة، الإنترنت ومقاطع فيديو الرقص والإيحاءات على تيك توك وغيرهم من المصادر التي تفتقد الرقابة.

وقد انتشر مقطع فيديو لأحد الأطفال خلال الأيام الماضية وجده البعض صادمًا في حين وجده الكثيرون ساخرًا وبدأوا في تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقطع يظهر طفل يرقص على أنغام الدي جي في أحد الشوارع المصرية، وقد غلب جوهرة وصافيناز في حركاته وتمايله في الرقص مثل النساء.

طفل يثير الجدل برقصه

أثار المقطع جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وصل إليه الأطفال من سلوكيات غريبة وشاذة، في حين وجد الكثير من المستخدمين المقطع طريفًا وساخرًا.

كتب إحدى رواد السوشيال ميديا تقول: "مش أحسن نعلم أولادنا يبقوا رجالة؟ جرى ايه في الدنيا؟ مش شايفة إن راجل يترقص ويتمايع دي حاجة حلوة أبدًا".

وفي حين انتقد الكثيرون سلوك الطفل، علقت مستخدمة أخرى تقول: "جماعة ماتعيبوش على الولد ده طفل مش فاهم حاجة، بيقلد اللي بيشوفه وخلاص يمكن مامته أو أخته ويمكن بيشوف الحاجات دي على التليفزيون وطبيعي يقلدها، العيب على أهله والبيئة اللي متربي فيها".

علق العديد من المستخدمين معجبين برقص الطفل وكيف أنه اكتسب هذه المهارات والحركات بذكاء، كتب أحد المستخدمين يقول: "أحسن مدربي الرقص في العالم رجال يعني عنده موهبة".
https://www.instagram.com/reel/CkwV63OoiFD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

الاطفال مقاطع الأطفال طفل رقص طفل رقص صافيناز الشوارع المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

موضوعات متعلقة

عمرها 135 عامًا.. سباك يفاجأ برسالة سرية تحت أرضية منزل بريطاني

الراقصة حامل والعروس بتحشش.. مقطع صادم لحفل زفاف تركي| شاهد

عاملة مصيبة "ارجع يا حموكشة".. سيدة تثير الجدل بـ"يافطة" غريبة في بلقاس

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

ترشيحاتنا

حلوة غير مكلفة.. اعدي لأطفالك شعرية باللبن

تقرير الوظائف الأمريكية .. نمو يفوق التوقعات بـ 263 ألف فرصة جديدة

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

ذكر لعطاء الدنيا والآخرة.. كلمتان يكشف عنهما الشعراوي

في ذكرى وفاته.. شعبان عبد الرحيم بدأ حياته في الأفراح واشتهر بالأغاني الجريئة

حصاد 2022.. فيديو صفع ويل سميث لزميله كريس روك يتصدر يوتيوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تكره الفئران؟.. نيويورك تعلن عن وظيفة بمرتب 3 مليون جنيه

ولا أجدع رقاصة.. طفل يثير الجدل بحركات صادمة مثل النساء|شاهد

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

ضربوا الممرضات بالكرباج .. جمال شعبان يضع حلولا لأزمة مستشفى قويسنا

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ