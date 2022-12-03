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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوة غير مكلفة.. اعدي لأطفالك شعرية باللبن

شعرية باللبن
شعرية باللبن

طريقة عمل شعرية باللبن، تبحث ربة المنزل عن التوفير فى ظل ارتفاع الأسعار .

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة يمكنك من خلالها عمل شعرية باللبن حلوة مفيدة لأطفالك وذات قيمة غذائية عالية.

مكونات عمل شعرية باللبن

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- شعيرية : عبوة
- القشطة : علبتين
- حليب مكثف محلى : علبة
- كريمة الخفق : ربع كوب
- كريم كراميل : مغلفين
- بسكويت الشاي السادة : 2 عبوة
- حليب : 2 كوب (سائل)
- فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة عمل الشعرية باللبن

ضعي الزبدة في مقلاة على النار، ثم أضيفي الشعيرية وإبدأي بتحميص الشعيرية وبعد الانتهاء ضعيها في طبق جانبي.
في وعاء، ضعي القشطة، والحليب المكثف المحلى، وكريمة الخفق، والكريم كراميل، واخلطي المكونات معاً حتى تتجانس.
غمسي حبات البسكويت بالحليب وإبدأي بترتيب طبقات من البسكويت ثم من مزيج القشطة والشعيرية المحمصة لعمل عدة طبقات بأكواب التقديم.
ضعي أكواب حلى الشعيرية في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.
زيني بالفستق الحلبي.

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