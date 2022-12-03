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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. الأرجنتين تسعى لتخطي عقبة أستراليا ومواصلة الزحف نحو اللقب

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب أستراليا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويستهدف منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي، لتجاوز عقبة أستراليا بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم الفوز بلقب كأس العالم 2022.

ويطمح ميسي في رفع لقب كأس العالم في ظهوره الأخير بالمسابقة، حيث سبق وأعلن البرغوث الأرجنتيني أنه مونديال قطر سيكون الأخير له.

وكان منتخب الأرجنتين تأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، من انتصارين على المكسيك وبولندا، بينما سقط أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أستراليا في تفجير مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين في لقاء الليلة، وحجز بطاقة التأهل للدور القادم.

وصعد منتخب أستراليا إلى ثمن نهائي مونديال قطر، بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب فرنسا متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

يذكر أن أخر مواجهة رسمية جمعت الأرجنتين وأستراليا، كانت في بطولة كأس القارات عام 2005، وانتهت بفوز التانجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الأرجنتين استراليا كأس العالم كأس العالم 2022 ميسي

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