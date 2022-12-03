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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1900 مواطن ضمن القافلة الطبية بالعاشر من رمضان

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، نظمت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية قافلة طبية علاجية مجانية بمركز طبي ٤٦ التابع لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك على  مدي يومي ١_ ٢ ديسمبر  ٢٠٢٢.

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وقدمت القافلة خدماتها من خلال ١٥ عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين في توقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٩١٨ مريض من أهالي القرية، بواقع ٢٢٤ مريض في تخصص الباطنة، ٥٦ مريض جراحة عامة، ٢٧١ العظام، ٢٩٦ الأطفال، ١١٧ النساء والتوليد، ٢٢١ الجلدية والتناسلية،  ١٨ تنظيم الأسرة، ٢٠٦ أنف وأذن، ١٩٩ الرمد، ٥١ مسالك بولية، ١٠١ القلب والأوعية الدموية، ١٤٨ أسنان، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل ٦ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

كما شملت القافلة تنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.

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وزير الصحة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة محافظة الشرقية حملات تموينيه فيروس كورونا مدينة العاشر من رمضان فيروس كورونا

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