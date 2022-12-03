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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة جورج قرداحي الأخيرة وحقيقة اعتناقه الإسلام

جورج قرداحى
جورج قرداحى

خرج الإعلامى جورج قرداحى بعدد من التصريحات النارية له فور ظهورها فى برنامج “حبر سرى” بقناة القاهرة والناس والذى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات النارية التى اطلقها جورج قرداحى. 

كشف جورج قرداحى عن أن هناك العديد من الشائعات التى حرص على نفيها ولكن تظل أكثر هذه الشائعات التى مازالت تتردد برغم نفيها كثيرا وهى إعلانه اعتناق الاسلام وهو الامر الذى ينفيه مجددا. 

صدمة جورج قرداحى 

كما تحدث جورج قرداحى عن ازمته الاخيرة التى مر بها بعد توليه منصب وزير الإعلام فى لبنان حيث وصف هذه المرحلة بالأصعب فى حياته مؤكدا على ان الأزمة الأخيرة التى مرتت بها كان صدمة كبيرة فى حياتى. 

وأضاف جورج قرداحي : أن الحملة التي تعرض لها بدأت منذ وصوله المطار لتولي مهام عمله وروج له أنه جاء ليقمع الإعلام، معلقا: "قيل عليا أنا جاي اقمع الحريات وأنا اعرف معنى الحريات وأنا جاي من حريات أوروبية، وكنت جاي بنية طيبة اخدم بلدي".

وانتقد اللبناني جورج قرداحي، الاعلامين الذين يبحثون عن الترند فقط قائلا: "اللي بيجري ورا الترند ده السوشيال ميديا والحملة عليا اللي تعرضت لها كانت كلها في السوشيال ميديا".

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جورج قرداحى 

كما اكد جورج  قرداحى على أنه يعيش في مصر منذ 20 عاما ويسجل فيها كل برامجه وعاصر مصر قبل الثورة وخلال الثورة وبعدها والان ما يحدث في مصر انجازات، قائلا: "كنت حزين من وضع مصر وبقول محدش يقدر ينقذ مصر وكنت قاطع الأمل".

"كنت قاطع الأمل وإذا جاء هذا الرجل، في إشارة منه للرئيس السيسي، ولا اعرفه ولا في أي علاقة مع كل اللي حوله ولا اتكلم مع حد ولا عايز شيء ولكن مبدأي نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف".

واستكمل جورج قرداحي : "بشوف الانجازات ومصر بتتغير ولما كنت أمر اشوف العشوائيات ودلوقتي في بناء لمساكن محترمة والانسان يحس بكرامته فيها، واللي بيهجموا مصر بره مصر دول خونة وأي حد وكل واحد يعيش خارج بلد ويحرض على بلده ده نعطيه لقب الخيانة". 

جورج قرداحي الإعلامي جورج قرداحي برنامج “حبر سرى” “حبر سرى” Arts Entertainment

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